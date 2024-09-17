Taş Kağıt Makas\'ın İkinci Sezonu Başlıyor

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TAŞ Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 18 Eylül Çarşamba günü ikinci sezonuna başlıyor. Kadrosuna bu sezon yeni oyuncular katan dizinin yayınlanan tanıtım filminde daha farklı bir hikayenin geldiği görülüyor. Dizide 'Umut' karakteri ile izlediğimiz Ekin Koç, Umut'un yeni sezonda daha mücadeleci olacağını söyleyerek, "Umut kendi içinde çelişen bir şey yaptı aslında. Çünkü aile kurmak, sevdiklerinin çoğalması aynı zamanda açık da vermesi demek" dedi.

Babası için adalet mücadelesi veren Umut'un güçlülerle savaşını anlatan dizinin çekimleri devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda duygusal baba-oğul sahneleri ile dikkat çeken dizi, bu sezon da sürükleyici ve eğlenceli bir hikayeyi seyirciler ile buluşturmaya hazırlanıyor.

KOÇ: GÜNDEMİ YAKALIYORUZ

Umut karakteri ile izleyici karşısına çıkan Ekin Koç, hikayenin Türkiye'de yaşanan olaylar ile benzerlik gösterdiğini ve gündemi yakaladığını ifade ederek "Haberlere bakıp, gündemi takip ediyorsanız, dizimizle çok benzerlik olduğunu göreceksiniz" diye konuştu.

DAHA MÜCADELECİ BİR UMUT

Ekin Koç, Umut'un yeni sezonda daha mücadeleci olacağının ipucunu vererek "Umut kendi içinde çelişen bir şey yaptı aslında. Çünkü aile kurmak, sevdiklerinin çoğalması aynı zamanda açık da vermesi demek. Bu sezon Umut'un kendi ailesi ve düşmanları arasındaki çatışmasını izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YÖRÜK: BU SEZONA HAZIR OLUNMA İHTİMALİ YOK

Dizide kötü bir karakter olan 'Fecir'i canlandıran Burak Yörük de, "Yeni sezon o kadar iyi ki, kimsenin hazır olma ihtimali yok. Fecir'in ikonik, değişik ve komik tavırları var. Bu insanlara komik geldiği için de takip etmeyi seviyorlar. Fecir, insanların sokakta görmeye alışık olmadığı biri olduğu için beğenilesi bir tarafı var" değerlendirmesini yaptı.

SIKILMAYA VAKİT YOK

Burak Yörük, Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği 'Marko' karakterinin gelişi ile çok daha güçlendiklerinin altını çizerek "Marko karakteri çok iyi oldu. Bu sezon çok dolu, izleyicilerimizin sıkılmaya vakitleri olmayacak" dedi.

RENKLİ ÇORAPLARI İLE GERİ DÖNÜYOR

Harun Yakar rolünü oynayan Ozan Güven de "Bu sezon seyircİ daha hayatın kendisi ile ilgilenen, çok daha farklı bir Harun Yakar izleyecek" diye konuştu.

Güven, karakterin marjinal tarzı ile ilgili olarak da "Yeni sezonda da Harun Yakar renkli çoraplarını giyecek. O çoraplar Harun'un ciddiyetinin altında neşesini ve hayata tutkusunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği dizinin senaryosunu Uğraş Güneş kaleme alıyor. Yeni sezonda da adından söz ettirecek dizinin kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

HER ÇARŞAMBA KANAL D'DE

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni sezonda da her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.