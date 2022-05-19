ESKİŞEHİR - Türk Ocakları Eskişehir Şubesinin "Türk Dünyası Kitap Kahvesi" açıldı - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Türk Ocakları Eskişehir Şubesinin "Türk Dünyası Kitap Kahvesi" açıldı

19.05.2022 17:56

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenerek Türk Ocakları Eskişehir Şubesince faaliyete geçirilen "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Kitap Kahvesi"nin açılışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenerek Türk Ocakları Eskişehir Şubesince faaliyete geçirilen "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Kitap Kahvesi"nin açılışı yapıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki kitap kahvenin açılışında yaptığı konuşmada, bu yeni kütüphanenin kentin okuyan, araştıran gençlerine hizmet vereceğini söyledi.

Avcı, Eskişehir'in kültür hayatında kütüphanelerin katkısına işaret ederek şöyle konuştu:

"Eskişehir son zamanlarda bu alanda atılımlar gerçekleştirdi. İl Halk Kütüphanemiz açıldı. Eskiden 800 metrekare olan İl Halk Kütüphanemizi 8 bin metrekare yaptık. Hemen karşısındaki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içinde Millet Kıraathanesi faaliyete geçiyor. Bugün de burada Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Kahvesi'nin açılışı gerçekleşiyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da dilde, fikirde ve işte birliğin önemine değindi.

Türk Dünyası Kitap Kahvesi'nde gençlerin iyi şeyler okuyup iyi şeyler öğrenmesi gerektiğini dile getiren Sazak, " Yunus Emre'nin dediği gibi 'İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır'. Biz inşallah iyi bir şekilde okuyacağız. Kendimizi, vatanımızı, milletimizi bileceğiz. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizden başka dostumuzun olmadığını, birbirimizle kalkınacağımızı, birbirimizle var olacağımızı bilmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Proje Destekleri Daire Başkanı Abdülhamit Yağmurcu ise gençlere ihtiyaçlarını dikkate alarak kişisel gelişimlerini ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için destekler verdiklerini aktardı.

Yağmurcu, bu desteklerdeki en önemli hedeflerinin, gençleri milli ve manevi değerlere uygun şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu vurguladı.

Açılışın yapılması ve işletmenin gezilmesiyle sona eren törene Vali Yardımcısı Salih Altun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Nedim Ünal ile davetliler katıldı.

ESKİŞEHİR - Türk Ocakları Eskişehir Şubesinin Türk Dünyası Kitap Kahvesi açıldı
ESKİŞEHİR - Türk Ocakları Eskişehir Şubesinin Türk Dünyası Kitap Kahvesi açıldı
ESKİŞEHİR - Türk Ocakları Eskişehir Şubesinin Türk Dünyası Kitap Kahvesi açıldı
ESKİŞEHİR - Türk Ocakları Eskişehir Şubesinin Türk Dünyası Kitap Kahvesi açıldı
ESKİŞEHİR - Türk Ocakları Eskişehir Şubesinin Türk Dünyası Kitap Kahvesi açıldı
ESKİŞEHİR - Türk Ocakları Eskişehir Şubesinin Türk Dünyası Kitap Kahvesi açıldı
ESKİŞEHİR - Türk Ocakları Eskişehir Şubesinin Türk Dünyası Kitap Kahvesi açıldı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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