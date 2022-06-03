Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra Eskişehir'de bir araya geldi

TÜRK sinemasının usta oyuncuları Türkan Şoray ve Kadir İnanır, uzun bir süre sonra ilk kez Eskişehir'deki İmren Erşen Oya Müzesi'nin açılışında bir araya geldi. Kadir İnanır, "Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz yani. Ben görmüyorum şahsen" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yakın arkadaşı, gecekondu ve çiçekli kadın resimleri ile tanınan ressam İmren Erşen'in köy köy gezerek bir araya getirdiği 5 bin parçadan oluşan oya örnekleri ve yazmalar başta olmak üzere Anadolu kültürünün somut örneklerinin bulunduğu 'İmren Erşen Oya Müzesi' törenle açıldı. Tarihi Odunpazarı bölgesindeki müzenin açılışında Atıf Yılmaz'ın 1978 yılında yayınlanan Asya ile İlyas'ın aşk hikayesini anlatan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi ile Türk sinema tarihine damga vuran usta oyuncular Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geldi.

'ŞORAY VE İNANIR'IN BALMUMU HEYKELLERİNİ YAPACAĞIZ'Törenin açılış konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın balmumu heykellerini yapıp, Balmumu Müzesi'nde sergileyeceklerini belirterek, "Türk sinemasının iki değerli ismi, hayranı olduğumuz Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a burada olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Şoray ve İnanır'ın balmumu heykellerini de ilerleyen zamanda yapacağız. Yakında Oya Müzesi'nin ardından Eskişehir'in 13'üncü müzesi Hamam Müzesi'ni açacağız" dedi.'BİZ TÜRKAN HANIMLA HİÇ AYRILMADIK Kİ'Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kadir İnanır, Türkan Şoray ile uzun yıllar sonra bir araya geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz yani. Ben görmüyorum şahsen" dedi. Kırsal kesim kadınını canlandırdığı senaryolarda 'Yemeni' takacağı için çok sevindiğini söyleyen Türkan Şoray, "10 yıl sonra Eskişehir'e gelmek benim için o kadar güzel ki. Bugünün anlamı bu oya sergisiydi. Biz de bunun için başkanımızın daveti üzerine geldik. Müzeden çok etkilendim. İmren hocamızın müthiş bir emeği var. 60 sene Anadolu'yu köy köy dolaşıp bu yemenileri toplamış. Bu yemenilerde acı var, göz yaşı var. Kullanılmış yemeniler. Hepsi ayrı bir hayat. Benim de hayatta en sevdiğim şey yemeni takmak. Kırsal kesim kadınını canlandıracağım zaman, 'Bu filmde yemeni takacağım' diye adeta bayram ediyordum. Evimde en az 50 tane yemenim vardır. Kadir Bey ile yaptığımız 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde de yazma, afişin üstüne çıkmıştı" diye konuştu. Ressam İmren Erşen ise "Ben Eskişehirli olduğum için vefa borcu ödemek istedim. Bu, Yılmaz Büyükerşen'in bana önerdiği bir işti. Umarım beğenirsiniz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükerşen, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve davetliler 'Al Yazmalım Selvi Boylum' filminin unutulmaz müziği eşliğinde kurdeleyi keserek müzenin açılışını gerçekleştirdi. Müzenin gezilmesinin ardından İmren Erşen, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a al yazma hediye etti. Şoray ve İnanır al yazma takarak birlikte fotoğraf çektirdi.