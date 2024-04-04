Türker İnanoğlu için tören düzenleniyor! İlker İnanoğlu konuşmakta güçlük çekti

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu için ilk tören TİM Show Center'da yapılıyor. Tören öncesinde taziyeleri kabul eden oyuncu İlker İnanoğlu, veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı.
Birçok ismin konuştuğu törende babasına veda etmek için sahneye çıkan İlker İnanoğlu, "Beklediğimiz halde böyle bir konuşma yapacağımı tahmin etmiyordum. Çok mükemmelci bir adamdı. Her şeyi detayına kadar incelerdi. 18 yaşımdan beri onu sağlık sorunlarından dolayı Amerika'ya doktora götürdüm. Son zamanlarda suratında melenom kanseri vardı. En son o alındı ve yüzünde bandaj vardı. Otele gelip asansöre bindiğimizde düğmeye kendisi basmaya çalıştı o haliyle. Ben de baba izin ver dur ben basayım deyince insanlar da bize güldü. Her şeyi kendi yapmaya çalışan bir insandı. Çok sert bir babaydı. Karşısında hala çocuk gibiyim. Vefat ettiğinde üzerimden bir baskı kalkar zannediyordum ama çok zormuş. İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Baba seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun" dedi.
Törenin sunuculuğunu üstlenen Türker İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir ise eşini Zeynep İnanoğlu'nu sahneye davet ederken "Aralarında özel bir bağ vardı. Son anına kadar babasının yanındaydı" dedi. Zeynep İnanoğlu da konuşmasında "Babam önemsediği konuları kimseye emanet etmezdi. Bugüne de çok önemsediği için büyük bir titizlikle son vedasını planladı. Benim vefat durumunda yurtdışında olacağımı tahmin etmişti. Uçağa yetişmemden tutun da cenaze bilgilere kadar her şeyin üzerinden birkaç kere geçmiştik. Bütün bu planlamalar yaşanan bu acıyı bir nebze bile azaltmıyormuş. O böyle bir insandı. Detaylara hakim, çalışan ve disiplinliydi. Çok gururluydu, duygularını göstermemekle beraber aşırı da duygusaldı. İşine, mesleğin ve çalışma arkadaşlarına inanılmaz bağlıydı. Hep şanslı olduğunu düşündüm çünkü bu hayatta sevdiği bir işi bulup onu ömür boyu yapmak büyük bir şans. Çok insana dokundu, çok eser bıraktı. Hiç durmadan üretti. Bugün burada sizleri görseydi çok mutlu olurdu. İstediği veda buydu. Sevgili baba, eğer beni duyuyorsan seni çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Çok özleyeceğimi bilmeni istiyorum ve aynı zamanda isminin ve anılarının bizlerle yaşaması için elimden gelen her şeyi yapacağımı bilmeni istiyorum.
50 yıllık eşinin ölümüyle kahrolan Gülşen Bubikoğlu, törende taziyeleri kabul etti. Törene katılanların arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Türker İnanoğlu için tören düzenleniyor! İlker İnanoğlu konuşmakta güçlük çekti - Son Dakika
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