2022 Erkekler Kainat Güzeli seçilen Darya Kamil, yapılan eleştirilere cevap verdi: Kıskançlık yapmanın anlamı yok

Irak'ta 15 ülkenin katıldığı 2022 Mr. Intercontinental adlı güzellik yarışmasının birincisi Kerküklü sporcu ve hekim Darya Kamil oldu. Aynı zamanda Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı olan Darya Kamil'in birinciliği sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ ALDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları Kamil'e övgüler yağdırırken kimileri de "Galiba yarışmaya katılım azdı.", "Belki jürinin gördüğü, bizim görmediğimiz özellikleri vardır.", "Peki bundan kainatın haberi var mı?", "Belki iç güzelliğini görmüşlerdir" gibi yorumlar yaptı.

"NE DEDİKLERİ UMURUMDA DEĞİL"

Snob Magazin'e konuşan Darya Kamil, kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Kamil, "Kendini bilmez bazı insanların benim hakkında ne dedikleri umurumda değil. Torpil iması yapanlara sadece gülüyorum" dedi.

"KISKANÇLIK YAPMANIN ANLAMI YOK"

Sözlerini sürdüren Kamil, "Küçük yaşlardan itibaren disiplinli ve tutarlı bir şekilde çalıştım ve başardım. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok. Bu unvanı kazandığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN ALKOL VE UYUŞTURUCUDAN UZAK DURMASI İÇİN ÇABALIYORUM"

Yarışmanın ardından Darya Kamil, "Gençlere ve yeni nesle mesajım; egzersiz yapmak insan sağlığı için çok önemli bir faktördür. Uyuşturucu ve alkolden uzak durun. Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Ve hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur" demişti.

İşte Darya Kamil'in pozları;