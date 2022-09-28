Tek bir isteği vardı, kabul edilmedi! 5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşanıyor

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir törenle nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı aldı. Evliliğinin birinci senesi dolmadan ayrılık kararı alan çift, 2 gün sonra boşanacak.

"ANNEMİN TAKTIĞI SETİ VE YÜZÜĞÜ GERİ VERSİN"

2. Sayfa programında yer alan habere göre; mutlulukları kısa süren ikili, 30 Eylül Cuma Beykoz Adliyesi'nde boşanacak. Düğünde takılan takıları Hadise'ye bırakan Mehmet Dinçerler'in protokol yapılırken "Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter!" dediği ileri sürüldü. Ancak Dinçerler'in isteği geri çevrildi ve takılar Hadise'de kaldı.

HADİSE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ile Hadise çifti boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" dedi. Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.