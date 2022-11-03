Dünyanın en çekici kadını seçilen Olivia Culpo'nun yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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Dünyanın en çekici kadını seçilen Olivia Culpo'nun yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı

03.11.2022 16:19

İtalyan moda dergisi L'Of için verdiği yarı çıplak fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan 30 yaşındaki Amerikalı model Olivia Culpo'ya beğeni yağdı.

2019 yılının en ateşli kadını seçilen eski kainat güzeli Olivia Culpo, cesur paylaşımlarıyla nefes kesiyor. Amerikalı model yarı çıplak fotoğraflarıyla gündem oldu.

Dünyanın en çekici kadını seçilen ünlü model, yarı çıplak pozlarını paylaştı

Kabiliyetli bir ekibin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından "Kesinlikle çok sevdim" başlığı ile paylaştı. Üst kısmı tamamen açık olan deri elbise ile poz veren Olivia, eğilirken poz verdiği sırada göğüslerini kolları ile kapattı.

Dünyanın en çekici kadını seçilen ünlü model, yarı çıplak pozlarını paylaştı

Ünlü model Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dünyanın en çekici kadını seçilen ünlü model, yarı çıplak pozlarını paylaştı

Olivia kısa süre önce kız kardeşi Aurora ile "The Culpo Sister" isimli bir program yapmaya başladı.

Dünyanın en çekici kadını seçilen ünlü model, yarı çıplak pozlarını paylaştı

Culpo, formunun sırrını ise şöyle açıklamıştı: "Güne fıstık ezmesi ve kahveyle başlıyorum. Her gün pilates egzersizleri, haftada birkaç gün de kickboks yapıyorum"

Dünyanın en çekici kadını seçilen ünlü model, yarı çıplak pozlarını paylaştı
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Son Dakika Magazin Dünyanın en çekici kadını seçilen Olivia Culpo'nun yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en çekici kadını seçilen Olivia Culpo'nun yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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