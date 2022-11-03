Dünyanın en çekici kadını seçilen Olivia Culpo'nun yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı

2019 yılının en ateşli kadını seçilen eski kainat güzeli Olivia Culpo, cesur paylaşımlarıyla nefes kesiyor. Amerikalı model yarı çıplak fotoğraflarıyla gündem oldu.

Kabiliyetli bir ekibin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından "Kesinlikle çok sevdim" başlığı ile paylaştı. Üst kısmı tamamen açık olan deri elbise ile poz veren Olivia, eğilirken poz verdiği sırada göğüslerini kolları ile kapattı.

Ünlü model Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Olivia kısa süre önce kız kardeşi Aurora ile "The Culpo Sister" isimli bir program yapmaya başladı.

Culpo, formunun sırrını ise şöyle açıklamıştı: "Güne fıstık ezmesi ve kahveyle başlıyorum. Her gün pilates egzersizleri, haftada birkaç gün de kickboks yapıyorum"