4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli dava için yayın yasağı aldırdılar - Son Dakika

4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli dava için yayın yasağı aldırdılar

Son Güncelleme: 26.09.2023 15:58

4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin çekişmeli boşanma davası açtığı açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanma kararlarıyla ilgili sessiz kalan çift, çekişmeli boşanma davası için yayın yasağı aldırttı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 4 ay önce görkemli düğünler yaparak evlendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Çekişmeli boşanma kararı için mahkemeye başvuran çiftin davası kanunlar gereği çekişmeliye döndü. İkili dava için yayın yasağı da aldı.

BOŞANMA VE MAL PAYLAŞIMI DAVASI AÇILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, anlaşmalı boşanmak isteyen çift, henüz 4 aylık evli olmaları nedeniyle yasalarda belirlenen eşlerin resmi nikah tarihlerinden itibaren 1 yılın dolması gerekmektedir hükmü gereğince çekişmeli boşanma davası açtı. Bunun üzerine Şeyma Subaşı avukatı Altın Mimir, Mohammed Alsaloussi de avukatı Emek Emre aracılığıyla geçen cuma günü Beykoz Aile Mahkemesi'nde boşanma ve mal paylaşımı davası açtı.

YAYIN YASAĞI ALDIRDILAR

Haklarında çıkan boşanma haberlerine sessiz kalan ikili, dava için de yayın yasağı aldırdı. Mahkeme davanın tensip zaptında tarafların istediği yayın yasağını da kabul etti. Kararda, "Yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında ve internet ortamında, radyo, gazete vesair haber kuruluşlarında haber, röportaj ve benzeri şekilde tarafların şöhret ve haysiyetini, iş hayatını etkileyebileceğinden boşanma davası ile ilgili her türlü haberin yayınlanmasının tedbiren durdurulmasına, talep halinde, talep edilen yazılı ve görsel medya kuruluşlarına, masrafı davalı gider avansından kullanılarak karar örneğinin ilgili yazılı ve görsel medya ile internet kuruluşlarına tebliğine" ifadelerine yer verildi.

4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli davası için yayın yasağı aldırdılar
4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli davası için yayın yasağı aldırdılar
4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli davası için yayın yasağı aldırdılar
4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli davası için yayın yasağı aldırdılar
4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli davası için yayın yasağı aldırdılar
4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli davası için yayın yasağı aldırdılar
4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli davası için yayın yasağı aldırdılar

Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli dava için yayın yasağı aldırdılar - Son Dakika


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15:58 4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli dava için yayın yasağı aldırdılar
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SON DAKİKA: 4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli dava için yayın yasağı aldırdılar - Son Dakika
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