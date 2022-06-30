58 yaşındaki Hülya Avşar plajda işte böyle egzersiz yaptı - Son Dakika
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58 yaşındaki Hülya Avşar plajda işte böyle egzersiz yaptı

30.06.2022 17:17

Şarkıcı Hülya Avşar, şezlongda siyah bikinisiyle güneşlenirken esneme hareketleri yapmayı da ihmal etmedi. 50 dakika yüzdüğünü belirten Avşar kızı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve siyah bikinisiyle güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

ESNEME HAREKETLERİ YAPTI

Şezlong pozlarıyla gündem olan Avşar, fit haliyle dikkat çekti. Spora olan düşkünlüğüyle bulunan ünlü şarkıcı, güneşlenirken de esneme hareketleri yapmayı ihmal etmedi.

Yattığı yerde bile rahat durmadı! 58'lik Hülya, şezlongda şekilden şekle girdi

"50 DAKİKA YÜZME"

Avşar paylaşımının altına "50 dakika yüzme, üzerine esneme ve beni çaktırmadan çeken asistanım, yayınlayan da ben" notunu düştü.

Yattığı yerde bile rahat durmadı! 58'lik Hülya, şezlongda şekilden şekle girdi
Yattığı yerde bile rahat durmadı! 58'lik Hülya, şezlongda şekilden şekle girdi
Yattığı yerde bile rahat durmadı! 58'lik Hülya, şezlongda şekilden şekle girdi
Yattığı yerde bile rahat durmadı! 58'lik Hülya, şezlongda şekilden şekle girdi
Yattığı yerde bile rahat durmadı! 58'lik Hülya, şezlongda şekilden şekle girdi
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Hülya Avşar hayranlığı şarkı okuttu Hülya Avşar hayranlığı şarkı okuttu
Kaynak: Snob Magazin

Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 58 yaşındaki Hülya Avşar plajda işte böyle egzersiz yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 58 yaşındaki Hülya Avşar plajda işte böyle egzersiz yaptı - Son Dakika
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