58 yaşındaki Hülya Avşar plajda işte böyle egzersiz yaptı

Attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve siyah bikinisiyle güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

ESNEME HAREKETLERİ YAPTI

Şezlong pozlarıyla gündem olan Avşar, fit haliyle dikkat çekti. Spora olan düşkünlüğüyle bulunan ünlü şarkıcı, güneşlenirken de esneme hareketleri yapmayı ihmal etmedi.

"50 DAKİKA YÜZME"

Avşar paylaşımının altına "50 dakika yüzme, üzerine esneme ve beni çaktırmadan çeken asistanım, yayınlayan da ben" notunu düştü.