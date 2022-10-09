59. Antalya Altın Portakal Film Festivali... 'ALTIN PORTAKAL'LAR SAHİPLERİNİ BULDU!

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla yapılan 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ödül Töreni, kırmızı halı geçişi ve Nühket Duru konserinin ardından başladı.

'MİTHAT ALAM FİLM MERKEZİ İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri üyelerinden Ceylan Özgün Özçelik, sahnede, "Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Mithat Alam Film Merkezi'nin iki yöneticisi Zeynep Ünal ve Elif Ergezen görevlerinden alındı ve kampüse sokulmadılar.

Film Merkezi için mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIN HAKKINI YEMEYELİM'

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görülen Laçin Ceylan, rolünün başrollerden biri olduğunu söyleyerek jüriye tepki gösterdi.

Ceylan, "Kadınların hakkını yemeyelim" dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Yeşim Ustaoğlu, "Bizler, sanatçılar umudun inatçılarıyız, ısrarcılarıyız.

Ya iyileşeceğiz, ya iyileşeceğiz. Başka bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

'ÖDÜLÜ, TÜM GEZİ TUTSAKLARIYLA PAYLAŞIYORUM'

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Erol Babaoğlu, ödülü Gezi tutuklularına adadı.

"Bu ödülü tüm Gezi tutsaklarıyla paylaşıyorum" diyen Babaoğlu, "'Kurak Günler', iyileşmemiz kurtulmamız gereken zihniyeti gösteriyor.

Ödülü bu zihniyete karşı mücadele eden herkesle paylaşmak istiyorum.

Erkeklik komplekslerini güçle ve kompleksle, sömürüyle bastırmaya çalışanlardan, savaş çığırtkanlarından kurtulabilmemiz, çakallar sofrasından kalkabilmemiz için, ağır uykulardan uyanmamız, vicdanı hatırlayarak adil ve çok sesli bir dünyayı kurabilmemiz için mücadele eden, üreten, varlığını ortaya koyan herkesle bu ödülü paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kurak Günler"deki rolüyle Selahattin Paşalı ile paylaşan "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" filminin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu, Paşalı'yı da yanına çağırarak, "Bu zamana kadar bizi karanlıklar içerisinde hapseden, kuraklık, geceler içerisine hapseden herkese inat, bu, karanlık içerisine aldığımız son ödül olsun.

Gelecek sene aydınlıklarla beraber buluşmak dileğiyle..." dedi.

'BU ÖDÜLÜ CUMARTESİ ANNELERİ'NE İTHAF EDİYORUM'

Murat Uyurkulak ve Özcan Alper de En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı. Ödülü Cumartesi Anneleri'ne ithaf eden Murat Uyurkulak, Bugün günlerden cumartesi.

Bu ödülü, on yıllardır devletin kaybettiği evlatlarına, çocuklarına bir mezar arayan Cumartesi Anneleri'ne ithaf ediyorum" dedi.

Özcan Alper de, Bu zor senaryo sürecinde benimle çalışan Murat Uyurkulak'a teşekkür etmek istiyorum.

Onun dışında belki daha aydınlık senaryolar yazacağımız, sadece birileri için değil herkes için eşit yurttaşlık, kimsenin ana dil hakkı için hala konuşmak zorunda kalmadığı bir ülke diliyorum" diye konuştu.

CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ ÇİĞDEM MATER'İN

Cahide Sonku Ödülü, "Kurak Günler" filminin ortak yapımcısı Çiğdem Mater'e verildi.

Ödülü Mater'in adına Zümrüt Burul aldı. Mater, Bakırköy Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

Mater'in mesajı şöyle:

"Kurak Günler'e emeği geçen kadınlar bu ödül hepimize.

Kamera önünde ve arkasında emek veren tüm kız kardeşlerim iyi ki vardınız, iyi ki varsınız.

İyi ki hep birlikte filmler yapıyoruz ya da bazen yapamıyoruz. ve sevgili Cahide Sonku çok teşekkürler.

Rol ezberliyorum diyerek cumhurbaşkanına gitmeyi reddettiğin için, seni ayağına çağıran milletvekillerini ben Cahide Sonku'yum diye terslediğin için, kimseye eyvallahın olmadığı için yolun yolumuzdur."

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'ZORBALIĞA KARŞI DİRENEN HERKES KAZANACAK'

En İyi Yönetmen Ödülü'nü alan Emin Alper, ödül konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödülü Şerif Gönen'den almak çok büyük bir onur. Her şeyden önce jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum.

Çiğdem'den bahsedecektim ama o kendi adına konuştu. Benim yönetmem olmamda Boğaziçi Üniversitesi'nin büyük bir katkısı vardır.

Ülkesinin en güzide eğitim kurumunu ele geçirilecek bir kale olarak gören zorba bir zihniyetin saldırısı altında.

Utanıyorum. Bu ülkenin bu nadide kurumuna yapılan saldırıdan gerçekten utanıyorum.

Ama Boğaziçi Üniversitesi direniyor. Kazanacak. Sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, zorbalığa karşı direnen herkes kazanacak.

Gezi direnişçileri kazanacak. Hemen yanı başımızda diktatöre karşı direnen Ukrayna halkı kazanacak.

Zalim mollalara direnen kadınlar kazanacak. Bütün bu direnişçiler tiranlara zorbalara şunları söylüyor:

Kazanamayacaksınız. Tarih sizin yanınızda değil. Yıllar sonra hatıranızın önünde eğilecek kimseyi bulamayacaksınız."

Kazanan isimler ve yapımlar şöyle:

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film: Karanlık Gece (Yönetmen: Özcan Alper)

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Ayna Ayna (Belmin Söylemez)

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kar ve Ayı (Yönetmen: Selcen Ergun)

En İyi Yönetmen: Emin Alper/ Kurak Günler

Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater/ Kurak Günler

En İyi Senaryo: Özcan Alper, Murat Uyurkulak/ Karanlık Gece

En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar/ Kar ve Ayı

En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı/ Kurak Günler ve Cem Yiğit Üzümoğlu/ LCV (Lütfen Cevap Veriniz)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis/ Kurak Günler

En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker/ Kurak Günler

En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven/ İguana Tokyo

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laçin Ceylan/ Ayna Ayna

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu/ Kurak Günler

En İyi Müzik: Kurak Günler/ Stefan Will

SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler (Yönetmen: Emin Alper)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper/ Kurak Günler

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film: Ziyaretçi (Yönetmen: Martín Boulocq)

Jüri Özel Ödülü: Valeria Evleniyor (Yönetmen: Michal Vinik)

En İyi Yönetmen: Damian Kocur/ Ekmek ve Tuz

En İyi Kadın Oyuncu: Marina Foïs/ Canavarlar

En İyi Erkek Oyuncu: Pejman Jamshidi/ Mahkeme

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Belgesel Film: Kim Mihri (Yönetmen: Berna Gençalp)

Belgesel Film Jüri Özel Ödülü: Düet (Yönetmen: Ekin İlkbağ & idil Akkuş)

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Film: Ben Tek Siz Hepiniz (Yönetmen: Barış Kefeli & Nükhet Taneri)

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada (Yönetmen: Özgürcan Uzunyaşa)