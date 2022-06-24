Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika
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Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı

24.06.2022 15:25

Şarkılarının yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla da gündem olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle araba içinde verdiği pozla sosyal medyayı salladı. 13 milyon takipçisi bulunan Aleyna'nın paylaşımı büyük ilgi çekti.

Genç yaşta şöhreti yakalayan ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, kıyafet tercihleriyle de konuşuluyor. Son klibindeki cüretkar sahneleriyle günlerce konuşulan Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

ARABA İÇİNDE BİKİNİLİ POZ

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle araba içinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken genç şarkıcının arabada bikiniyle poz vermesi kafa karıştırdı.

İşte Aleyna Tilki'nin araba içindeki bikinili pozu:

Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi
Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi
Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi
Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi
Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi
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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika
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