Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı

Genç yaşta şöhreti yakalayan ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, kıyafet tercihleriyle de konuşuluyor. Son klibindeki cüretkar sahneleriyle günlerce konuşulan Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.
Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle araba içinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken genç şarkıcının arabada bikiniyle poz vermesi kafa karıştırdı.
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