Kamala Harris'in üvey kızı podyumda göğüslerini açtı

Kamala Harris'in kocası Dough Emhoffun ilk eşi Kerstinin Emhoff'un kızı olan Ella'nın bu hareketi hakkında moda çevreleri, Ella'nın frikik vermediğini, göğüslerini kasten açtığını iddia etti.

YEMİN TÖRENİNDE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

22 yaşındaki olan Ella, 2021 yılında başkan seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde giydiği elbise ile moda yetkililerinin dikkatini çekmeyi başardı.

MODELLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Kısa süre sonra model ajansı IMG kendisine modellik teklifi etti. Yapılan teklifi kabul eden Ella, birkaç hafta sonra New York moda haftasında podyuma çıktı.

TORPİL İDDİASI

Bazı çevreler ise Ella'nın üvey annesi Kamala'nın torpili sayesinde kısa süre içinde moda dünyasında ismini duyurduğunu iddia etti.