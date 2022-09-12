Kamala Harris'in üvey kızı podyumda göğüslerini açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamala Harris'in üvey kızı podyumda göğüslerini açtı

12.09.2022 09:21

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in model kızı Ella Emhoff, New York Moda Haftası kapsamı etkinliğinde çıktığı podyumda göğüslerini açtı. Bazı çevreler ise Ella'nın üvey annesi Kamala'nın torpili sayesinde kısa süre içinde moda dünyasında ismini duyurduğunu öne sürdü.

Kamala Harris'in kocası Dough Emhoffun ilk eşi Kerstinin Emhoff'un kızı olan Ella'nın bu hareketi hakkında moda çevreleri, Ella'nın frikik vermediğini, göğüslerini kasten açtığını iddia etti.

YEMİN TÖRENİNDE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

22 yaşındaki olan Ella, 2021 yılında başkan seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde giydiği elbise ile moda yetkililerinin dikkatini çekmeyi başardı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kızı podyuma göğüslerini açtı

MODELLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Kısa süre sonra model ajansı IMG kendisine modellik teklifi etti. Yapılan teklifi kabul eden Ella, birkaç hafta sonra New York moda haftasında podyuma çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kızı podyuma göğüslerini açtı

TORPİL İDDİASI

Bazı çevreler ise Ella'nın üvey annesi Kamala'nın torpili sayesinde kısa süre içinde moda dünyasında ismini duyurduğunu iddia etti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kızı podyuma göğüslerini açtı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kızı podyuma göğüslerini açtı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kızı podyuma göğüslerini açtı
YORUMLAR
500

Kamala Harris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kamala Harris'in üvey kızı podyumda göğüslerini açtı - Son Dakika


Son Dakika
09:40 MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki iki teröristi öldürdü
09:31 Oyuncu Eda Ece, meslektaşı Ebru Şahin'i sildi! Sevgilisini hedef alan paylaşımda bulunduğu iddia ediliyor
09:16 Darbeciler 50 kişiyi idam etti! Türkiye'nin kara lekesi 12 Eylül
09:19 CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır
09:02 1980'de darbecilerin idam ettiği ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyi soy isimlerini geri istiyor: Annem, babam bana vasiyet etti
08:46 Türkiye-Yunanistan gerilimine Kılıçdaroğlu yorumu: Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var, ikisinin de oyları düşüyor
08:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bozkurt Kemal" sloganıyla karşılandı: Yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz
08:45 Oyuncu Barış Arduç, "Jan" adını verdikleri kızıyla ilk paylaşımını yaptı
08:26 İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı
08:19 İngiltere'de 2. Kraliçe Elizabeth'in milyonlarca dolar değerindeki mirası kime kalacak tartışması sürüyor! Kraliyet uzmanları 3 ismi öne çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 09:55:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kamala Harris'in üvey kızı podyumda göğüslerini açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement