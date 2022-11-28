Kraliyet ailesini karıştıracak iddia! 51 yaşındaki oyuncu prensle ilişkisini itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kraliyet ailesini karıştıracak iddia! 51 yaşındaki oyuncu prensle ilişkisini itiraf etti

28.11.2022 17:46

Amerikalı televizyon yıldızı Catherine Ommanney, 21 yaşındayken Prens Harry ile gizli ilişki yaşadığını itiraf etti. Catherine, prensin kısa süre sonra piyasa sürülecek kitabında kendisi ile yaptığı bir aylık kaçamağa yer vermeyeceğinden emin olduğunu belirtti.

2006 yılında Harry ile ilişki yaşadığını ve küvette fotoğraf çektiğini söyleyen Catherine, Harry ile geçirdiği zamanın hayatının en güzel zamanı olduğunu söyledi.

Bu iddia ortalık karıştırır! 51 yaşındaki oyuncu, Prens Harry ile ilişkiye girdiğini itiraf etti

The Sun gazetesine konuşan Catherine Ommanney, hayatında hiç kimsenin Harry kadar kendisini tutkulu bir şekilde öpmediğini belirtti. TV yıldızı, Harry'nin ünlü bir kişi olmaktan sıkıldığını her zaman sıradan bir yaşam sürmeyi hayal ettiğini söyledi.

Bu iddia ortalık karıştırır! 51 yaşındaki oyuncu, Prens Harry ile ilişkiye girdiğini itiraf etti

"Amarikan The Real Housewives of DC" dizisi ile ünlenen Catherine Ommanney, 2006 yılında Londra'daHarry ile buluştuğunun ortaya çıkmasından sonra boşandı. O sıralarda Prens Harry'nin iş kadını olan sevgilisi Chelsy Davy ile ilişkisi devam ediyordu.

Bu iddia ortalık karıştırır! 51 yaşındaki oyuncu, Prens Harry ile ilişkiye girdiğini itiraf etti
Chelsy Davy

Harry ile arkadaşlarıvasıtası ile tanıştığını söyleyen Catherine, o zamanlar 21 yaşında olan Harry ile ilişki yaşayacağını aklının ucundan bile geçirmediğini fakat Harry ile aralarında sohbet ilerledikçe birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başlayıp ilişkiye başladıklarını söyledi.

Bu iddia ortalık karıştırır! 51 yaşındaki oyuncu, Prens Harry ile ilişkiye girdiğini itiraf etti
Catherine Ommanney

Harry'nin kitabında bu ilişkiye yer verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Bu iddia ortalık karıştırır! 51 yaşındaki oyuncu, Prens Harry ile ilişkiye girdiğini itiraf etti
Bu iddia ortalık karıştırır! 51 yaşındaki oyuncu, Prens Harry ile ilişkiye girdiğini itiraf etti
YORUMLAR
500

Prens Harry, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kraliyet ailesini karıştıracak iddia! 51 yaşındaki oyuncu prensle ilişkisini itiraf etti - Son Dakika


Son Dakika
18:56 Türk hakemleri sınıfta kaldı! En önemli kriteri yerine getiremediler
18:06 Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım: Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş
18:06 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi derbide çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidiyor
18:02 Böyle vicdansızlık olmaz! 2 yaşındaki kızına şiddet uygulayıp buz gibi havada balkona attı
17:59 Keseceği boğanın başına balyozla vurup öldüren cani tutuklandı
17:50 13 yıllık sır perdesinde yeni gelişme! Bayram Tosun cinayeti DNA testiyle çözülecek
17:36 ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı kırk yıl sonra harekete geçti
17:35 Şehit teğmenden yürekleri dağlayan vasiyet: Kıyafetlerimi yoksullara verin
17:17 Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında bir şüpheli daha ekipler tarafından gözaltına alındı
16:37 Eskişehir'de sumatiğin para mekanizması arızalanınca ilginç görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2022 19:20:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kraliyet ailesini karıştıracak iddia! 51 yaşındaki oyuncu prensle ilişkisini itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement