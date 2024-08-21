Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu - Son Dakika
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Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu

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Son dönemlerde izlenme rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, Amsterdam Septimius Ödülleri'nin tek Türk oyuncu adayı oldu. Gecede baştan aşağı kırmızıya bürüne güzel oyuncu, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

21.08.2024 09:28  Güncelleme: 09:38
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Son dönemin parlayan oyuncularından Melis Sezen, Amsterdam'da düzenlenen olan Septimius Ödülleri'ne katıldı. Sadakatsiz dizisiyle parlayan Sezen, Septimius Ödülleri'nin tek Türk oyuncu adayı oldu.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödül Töreni'nde, Emmy, BAFTA ve Oscar gibi önemli ödüllerin sahibi birçok katılımcı da yer alıyor. Melis Sezen, Amsterdam Tuschinski Theater'da düzenlenen törende Gülcemal dizisindeki rolüyle Türkiye'yi temsil etmek için yer aldı.

Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu

BAŞTAN AŞAĞI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağı "Son of a Rich" ile gündeme gelen güzel isim gecede baştan aşağı kırmızı giyindi. Yine göğüs dekoltesi tercih eden ve zarif tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen büyük beğeni topladı. Güzel isim dış basından da büyük ilgi gördü ve gece boyunca bol bol röportaj verdi.

İşte güzel oyuncunun geceden fotoğrafları;

Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu
Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu
Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu
Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu
Amsterdam\'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu

Melis Sezen, Sadakatsiz, Amsterdam, Televizyon, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Şenay null: Bunu sevmeyenler ????? 74 6 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Neresiyle damga vurduğu aleni ortada. 62 1 Yanıtla
  • Kenan sonay: Türkiye’yi nasıl temsil etti …Rzillk 50 3 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut: Çok önemli bir son dakika haberi !!! 33 1 Yanıtla
  • Murat denizli: ya yuzu güzel olmayan diğer şeyleri ike adres sasırtıyor bea para etmez oyunculugu 24 1 Yanıtla
  • Coşkun Aksu: Mtr 13 2 Yanıtla
  • Serdar Erişen: Sadece açın ancak bırbyerlere gelırsınız 12 1 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Belli ki sunucunun annesi babası var. 11 1 Yanıtla
  • Serhat Güngörür: Kendi etini aslanlara göstermiş Aslanlar o eti çok sevmiş 6 2 Yanıtla
  • Muhammed null: Tamam. 6 1 Yanıtla
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