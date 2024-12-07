Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp - Son Dakika
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Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

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Annesinin cenaze namazı için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii'ne gelen ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, kendisi ile selfie çekilmek isteyen vatandaşlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan selfie çılgınları, ısrarlı tutumlarıyla pes dedirtti.

07.12.2024 14:49  Güncelleme: 16:28
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Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, annesini Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurladı. Cenaze için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii'ne gelen ünlü sanatçı, kendisi ile selfie çekilmek isteyen vatandaşlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

SARIGÜL VE TANRIKULU YALNIZ BIRAKMADI

Mahsun Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı.

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

SELFİE ÇILGINLARI PES DEDİRTTİ

Kırmızıgül, annesini son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamazken daha önce de birçok cenazede şahit olduğumuz selfie çılgınlığı burada da kendini gösterdi. Annesinin cenaze namazı için camiye yürümeye çalışan ünlü şarkıcı, selfie çekilmek isteyenler yüzünden zor anlar yaşadı. Çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan selfie çılgınları, ısrarlı tutumlarıyla bir kez daha pes dedirtti.

Cenaze töreninden kareler;

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül\'e büyük ayıp

Mahsun Kırmızıgül, Diyarbakır, Magazin, Yaşam, PES, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • V. A.:
    Cahill, görmemiş… bu toplumu kim bu hake getirdi???? Tek ve net cevap!! AKP AKP AKP MHP MHP MHP 97 184 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    adamın annesi vefat etmiş böyle bir günde selfi foto resim çekmek nedir cahiller ayıp ayıp yemin ederim ben olsam tekme tokat giderim böyle bir saygisizlik olmaz 118 6 Yanıtla
  • poyraz can:
    böyle cahil bir toplumdan başka bir şey de beklenemezdi. 73 8 Yanıtla
  • Mert kursun :
    uzaylı görmüş masum köylü 61 7 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    ALLAH rahmet eylesin mahsun beyin başı sağolsun 57 9 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ba§in sağ olsun güzel insan merhumun kutlu tini sad duragi uçmag olsun isiklar içinde uyusun 16 23 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Nasıl yaşarsan öyle devam edersin, kendi cenazesinde alkışlarla defin edileceğini unutmasın… 16 19 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Hak yiyen çalan adam kayıran kim varsa mezarında ters dönsün inşallah . 27 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Görgüsüzler hanzolar 11 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Allah rahmet eylesin görmemişleri de Allah ıslah eylesin 2 0 Yanıtla
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