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Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin - Son Dakika

Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin

22.09.2021 12:06

İlginç kıyafet tercihleri ve pozlarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan, Instagram hesabından Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül ile bir fotoğrafını paylaştı. Candan'ın beyaz takım elbise giydiğini gören sosyal medya kullanıcıları, "İlk kez düzgün giyinmişsin" yorumunu yaptı.

Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce fotoğraflarında kendine yaptığı abartılı photoshopla bilinen Candan, son olarak Mustafa Sarıgül ile pozunu paylaştı.

OKAN BAYÜLGEN VE MUSTAFA SARIGÜL İLE POZ VERDİ

Okan Bayülgen'in programına konuk olan Bahar Candan, gecenin sonunda diğer konuk Mustafa Sarıgül ile poz verdi. Okan Bayülgen ve Sarıgül'ün arasına geçerek poz veren Candan, fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak kahkaha emojisi koydu.

HERKES KIYAFETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Candan'ın paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı, bu zamana kadar giydiği kıyafet tercihlere gönderme yaparak "İlk defa düzgün giyinmişsin" yorumunu yaptı.

Mustafa Sarıgül, Okan Bayülgen, Bahar Candan, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin - Son Dakika
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