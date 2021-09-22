Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin

Bahar Candan, Mustafa Sarıgül'le fotoğrafını paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

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Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce fotoğraflarında kendine yaptığı abartılı photoshopla bilinen Candan, son olarak Mustafa Sarıgül ile pozunu paylaştı.

OKAN BAYÜLGEN VE MUSTAFA SARIGÜL İLE POZ VERDİ

Okan Bayülgen'in programına konuk olan Bahar Candan, gecenin sonunda diğer konuk Mustafa Sarıgül ile poz verdi. Okan Bayülgen ve Sarıgül'ün arasına geçerek poz veren Candan, fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak kahkaha emojisi koydu.

HERKES KIYAFETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Candan'ın paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı, bu zamana kadar giydiği kıyafet tercihlere gönderme yaparak "İlk defa düzgün giyinmişsin" yorumunu yaptı.