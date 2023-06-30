Başak Sayan'ın Kurban Bayramı Paylaşımı Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Başak Sayan'ın Kurban Bayramı Paylaşımı Tartışma Yarattı

30.06.2023 10:12

Oyuncu Başak Sayan'ın Kurban Bayram'ı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Sayan'ın "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi" sözleri çoğu kullanıcının tepkisini çekerken Sayan'a destek verenler de oldu.

Oyuncu ve yazar Başak Sayan, Kurban Bayramı paylaşımıyla gündem oldu. Sayan'ın Twitter hesabından paylaştığı sözler sosyal medyada tartışma yarattı.

"KİMSENİN KURBAN BAYRAMI KUTLU OLMASIN"

Başak Sayan, İslam aleminin kutsal olarak kabul ettiği Kurban Bayramı için "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın" yazdı.

Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı tartışma yarattı

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Birçok kişi Sayan'ın paylaşımına tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Sayan'a destek yorumları yaptı.

Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı tartışma yarattı

BAŞAK SAYAN KİMDİR?

Başak Sayan Vardal veya bilinen adıyla Başak Sayan (d. 17 Haziran 1977, Ankara), Türk oyuncu, senarist, sunucu ve yazar.

Baba tarafından Azeri olan Başak Sayan, Ankara'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Sayan, üniversite eğitimi sırasında Kral TV'de sunuculuk yapmaya başladı. Bu sayede meşhur olan Sayan, daha sonra reklam filmlerinde yer aldı, diğer büyük kanallarda da sunuculuk yaptı, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol aldı.

İki yıllık bir aradan sonra tekrar kamera karşısına geçen sanatçı, bir yandan öyküler yazarken, diğer yandan çeşitli filmlerde rol aldı. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010'da ise ilk romanı Bağlanma Korkusu yayımlandı. Başak Sayan, Kasım 2015'te Kelebeğin Kaderi adlı romanı ile okuyucularının karşısına çıktı.

Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı tartışma yarattı
Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı tartışma yarattı
Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı tartışma yarattı
Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı tartışma yarattı
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Kurban Bayramı, Başak Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başak Sayan'ın Kurban Bayramı Paylaşımı Tartışma Yarattı - Son Dakika


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