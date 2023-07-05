Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor

05.07.2023 07:45

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuk performanslarıyla adından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz, Hande Ünal ile evlendikten sonra baba olacağını duyurdu. Şaşmaz, eşinin belirginleşen karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi paylaştı. Ünlü isimler de bu mutlu habere tebrik yorumlarıyla katıldı.

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuk performanslarıyla adından söz ettiren ve 2021 yılında Hande Ünal ile dünyaevine giren İsmail Ege Şaşmaz, baba olacağının müjdesini verdi.

"SENİ BEKLİYORUZ"

Güneşi Beklerken, Aşk Yalanı Sever, Sen Çal Kapımı, Lise Devriyesi, Uyanış Büyük Selçuklu ve Barış Akarsu: Merhaba gibi projelerle adından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz, eşinin belirginleşen karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi duyurdu. Eşiyle peş peşe pozlar veren Şaşmaz, paylaşımına "Seni bekliyoruz" notunu düştü.

Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, baba oluyor

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Hande Ünal ile mayolu pozlarını yayınlayarak müjdeli haberi kendi Instagram hesabından verdi. Ünal'ın paylaşımına Cemre Baysel, Burcu Özberk, İpek Yazıcı, Müjde Uzman, Müge Boz, Mine Tugay ve Saadet Özsırkıntı'dan tebrik yorumu geldi.

Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, baba oluyor
Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, baba oluyor
Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, baba oluyor
Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, baba oluyor
Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, baba oluyor
Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, baba oluyor
YORUMLAR
500
Berdan Mardini, genç sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı! Herkes, kadının gençliğine takıldı Berdan Mardini, genç sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı! Herkes, kadının gençliğine takıldı

Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Ukrayna Devlet Başkanı, Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı hazırlığı yaptığını iddia etti
08:54 Zaporijya Nükleer Santrali vurulacak iddiası! Rusya ve Ukrayna birbirini suçluyor
08:49 MasterChef All Star'da korkutan kaza! Parmağını kesen Fatma Nur, gözyaşlarına boğuldu
08:44 MasterChef All Star'da korkutan kaza! Parmağını kesen Fatma Nur, gözyaşlarına boğuldu
08:20 Saçlarını kestiren Yıldız Tilbe, hayranlarının önünde peruğunu çıkardı
08:16 Saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe, binlerce hayranının önünde peruğunu çıkardı
08:19 Hakan Fidan geçen hafta görüşmüştü! Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edecek
08:15 Geçen hafta Hakan Fidan'la görüştüler! Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edecek
07:44 Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor
07:40 Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, baba oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 09:23:28. #1.12#
SON DAKİKA: Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement