Başarısından çok mal varlıkları konuşulmuştu! Güzide Mertcan, özel hayatını ilk kez bu kadar detaylı anlattı

Fenomen yarışma programı MasterChef'in sevilen yarışmacılarında olan Güzide MertcanHaberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Programa giriş sürecinden ve çok konuşulan özel hayatından bahseden Mertcan, eşiyle nasıl tanıştıklarını anlattı.

"EŞİMLE FACEBOOK'TAN TANIŞTIK"

Eşiyle tanışma hikayesindenbahseden Mertcan "Eşimle ekip gibi çalışıyoruz. Çocukların okul saatine göre kendimizi ayarlıyoruz. Eşimle Facebook üzerinden tanıştık. O beni ekledi ama uzun zaman aramızda konuşma olmadı. Sonra konuşmalara başladık. Sonra arkadaş ve ailelerle görüşmeler oldu" dedi.

"EŞİM KENDİ HESABINDA İŞİNİ PAYLAŞIRKEN BENİM HESABIMDAN KAÇAMAKLAR YAPIYORUZ"

Yaşar'ın "Eşin bu kadar ciddi bir iş yaparken evdeki dengeyi nasıl sağlıyor?" sorusu üzerine konuşan Mertcan, sözlerine şöyle devam etti: "Eşim eğlence sektöründe çalıştığı için özel hayatında da çok eğlenceli biri. İşinden dolayı yurt dışına her gittiğimizde eğlence parklarına da gideriz. İşinden dolayı kendi sosyal medyasında çok ciddi şeyler paylaşıyor. Benim sosyal medya hesabımda da arada kaçamaklar yapıyoruz.

"YARIŞMA SEÇMELERİNE EŞİMDEN HABERSİZ GİTTİM"

"Yarışmaya girmeden önce eşimin haberi yoktu. Profesyonel bir iş hayatım olmadığı için beni yarışmaya almazlar diye düşünmüştüm. Görüşmelere de eşimin haberi olmadan gittim. Japonya'ya gitmiştik ve beni arayıp '3 gün sonra yarışma başlıyor ve katılmanız lazım' dediler. Sonra eşime söyledim ve tatlı dille onu ikna ettim. Bu kadar popüler olmasını beklemiyordum."

SEKTÖRÜN EN BÜYÜKLERİNİN ARASINDA YER ALIYOR

Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan, kurucusu olduğu Dof Robotik A.Ş. ile tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı.