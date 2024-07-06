Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü - Son Dakika
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Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü

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Oyuncu Begüm Öner, geçtiğimiz günlerde tatil için önce Bodrum sonra da Yunanistan'a gitti. Bodrum'daki pahalılığa isyan eden oyuncu, ''Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye'de 5 bin TL ödersiniz en az. Samos'ta bin beş yüz lira falan, belki bin lira falan. Ciddi bir fiyat farkı var yani'' dedi.

06.07.2024 11:09
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Seksenler dizisindeki Elvan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Begüm Öner, oyuncu eşi Ceyhun Fersoy ile tatil sezonunu açtı. Önce Bodrum sonra da Yunanistan'a giden Öner, fiyatları karşılaştırdı.

"TÜRKİYE'DE 5 BİN, SAMOS'TA BİN LİRA"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden güzel oyuncu, yaptığı tatillerden bahsetti. Ceyhun Fersoy'la beraber Bodrum tatilinden sonra Samos adasına gittiklerini söyleyen oyuncu fiyat farkından dolayı çok üzüldüğünü belirterek "Bodrum'da fiyatlar korkunç. Samos Adası'nda fiyatlar Bodrum'un yarısı kadar. Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye'de ne kadara çıkarsınız? 5 bin TL ödersiniz en az. Samos'ta bin beş yüz lira falan, belki bin lira falan. Ciddi bir fiyat farkı var yani" ifadelerini kullandı.

Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
Ünlü çiftin Samos tatilinden bir kare

"ÜLKEMİZDE NEREYE GİTSENİZ PARA ÖDÜYORSUNUZ"

Yunanistan'da plajların ücretsiz olduğunu da söyleyen oyuncu "Girişte bir fiyat ödemiyorsunuz. Bence bu çok önemli. Şezlong ücreti ödemiyorsunuz. Bizim ülkemizde nereye gitseniz şezlong parası ödemek zorundasınız. Bunlar gerçekten çok üzücü çünkü herkesin tatil yapmaya ihtiyacı var" dedi.

Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan\'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü

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Son Dakika Magazin Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü - Son Dakika

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