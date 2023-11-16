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Bergen filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi, filmin galasında barıştı - Son Dakika

Bergen filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi, filmin galasında barıştı

16.11.2023 08:21  - Güncelleme: 08:29

Bihter filminin başrol oyuncuları Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah, çekim esnasında birbirine girmişti. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Ataizi ve Abdullah, filmin dün akşamki galasında barışarak birbirine sarıldı.

Bihter filminin başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi, sette yaşanan gerginlikler nedeniyle birbirine girmiş ikilinin arası açılmıştı. Çekimlerden sonra bir araya gelmeyen ikili, Bergen filminin dün akşam yapılan galasında bir araya geldi. Birlikte kamera karşısına geçen ikili, sarılarak barıştıklarını ilan etti.

"BİZ KÜSMEDİK Kİ"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Prime Video'da seyirciyle buluşan Taff Pictures imzalı Bihter filminin galası dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapıldı. Filmde annesine inat evlilik yapmış, güç peşinde hırslı bir kadına hayat verdiğini belirten Farah Zeynep Abdullah ile #HandeAtaizi konuyla ilgili sorular üzerine kameralar önünde sarıldı. Hande Ataizi "Barış sağlandı mı?" sorusu üzerine "Biz küsmedik ki! Galada göreceksiniz zaten dedim…Bu film bana ilk geldiğinde Farah en sevdiğim oyuncu olduğu için mutlu oldum. Biz filmde iyi bir ikili olduk. Çok güzel bir şey yaptık. Bu Bihter'in gözünden anlatılan Aşk-ı Memnu hikayesi… Bihter'in statükoya karşı günümüzün güçlü kadını temsilen bir çaba içinde olması ve tekrar tekrar izlenmesinin nedeni güncelliğini koruması…Biz yaratım aşamasında hepimiz gerçekten tartışarak rollerimizi çıkardık. Bu bir kavga değil…" dedi.

Bergen filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi, filmin galasında barıştı

"BİR ŞEY OLMUŞ GİBİ ANLATMAMIZ MI GEREKİYOR?"

Farah Zeynep Abdullah ise sette aralarında yaşanan soğuk savaş kendisine sorulduğunda başta ne diyeceğini şaşırdı ve daha sonra "Ne diyeyim? Ne demem gerekiyor. Hayır, ben anlayamıyorum zaten… Bir şey olmuş da onu anlatmamız mı gerekiyor" diye konuşunca sözü Hande Ataizi aldı ve "Bizim aramızda böyle bir şey olmadı, o sancı içinde güzel bir şey ortaya çıkarırken herkes çok hassas davranıyor. Yani bunu söylemesem buna şunu mu eklesem diye bizim versiyon versiyonu çektiğimiz çok sahneler oldu ve gerçekten çok da bunun faydası oldu bizim için…" şeklinde konuştu.

Bergen filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi, filmin galasında barıştı
Bergen filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi, filmin galasında barıştı
Bergen filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi, filmin galasında barıştı
Bergen filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi, filmin galasında barıştı

Farah Zeynep Abdullah, Hande Ataizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergen filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi, filmin galasında barıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergen filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi, filmin galasında barıştı - Son Dakika
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