Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi - Son Dakika
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Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi

21.12.2022 17:23

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Birçok ünlü isim Suda için taziye mesajı yayınladı.

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu ve Pakize Suda, geçen perşembe beynine pıhtı atması sebebiyle tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde vefat ettiği öğrenildi. Suda'nın ölüm haberini yeğeni Dilara Elagözlü duyurdu.

ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

70 yaşında yaşamını yitiren Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından duydukları üzüntüyü dile getiren paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar;

Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi
Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi
Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi
Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi
Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi
Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi
Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi
Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi
Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi
Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi
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Son Dakika Magazin Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyün en güzel kızına veda! Pakize Suda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu, paylaşımlar art arda geldi - Son Dakika
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