Üye Girişi
Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı - Son Dakika

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

25.09.2021 14:33
Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı, System.String[]

DOĞAL AKIŞA TESLİMUzun zamandır ne göz kenarlarındaki ne de yüzünün diğer bölgelerindeki kırışıklıkları saklamak için bir şey yapıyor.

DOĞAL AKIŞA TESLİM

Uzun zamandır ne göz kenarlarındaki ne de yüzünün diğer bölgelerindeki kırışıklıkları saklamak için bir şey yapıyor. Hatta bir kadının yaşını en çok belli eden bölgesi olan boynu için bile hiçbir girişimde bulunmuyor. Bir başka deyişle 64 yaşında ve yılların getirdiği bütün izleri kabullenip doğal haliyle yaşlanıyor.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

DİLLERE DESTAN GÜZELLİK

Kimden mi söz ediyoruz? Bir dönem dünyanın "su gibi güzel kadını" olarak nitelendirilen, dillere destan görünümüyle masal prenseslerine benzetilen Monako Prensesi Caroline'den. Bugün 64 yaşında, dört çocuk ve dokuz torun sahibi olan, bir zamanların güzellik anlayışını şekillendiren tek kadın olan Caroline'den.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

SHARON STONE VE ORLANDO BLOOM DA KONUKTU

Prenses Caroline, önceki akşam Monte Carlo'da düzenlenen Küresel Sağlık Gala'sına bütün ailesiyle birlikte katıldı. Monako Prenslik Sarayı'nın ev sahipliği yaptığı gala gecesinde aile, ünlü Hollywood yıldızlarını da ağırladı. Prenses Caroline ile erkek kardeşi Prens Albert, gecenin konukları olan Sharon Stone, Orlando Bloom ve Emily In Paris dizisiyle tanınan oyuncu Lucas Bravo ile birlikte objektifler karşısına geçti.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

UZUN UZUNPOZ VERDİLER

Caroline'den bir yaş genç olan Sharon Stone, mor ve gösterişli bir gece kıyafeti tercih etti. Diğer onur konuğu Orlando Bloom ise takım elbisesiyle geceye katıldı. Caroline ve Albert, ünlü konuklarıyla birlikte basına poz verdi. Onlara Caroline'in, genç yaşta ölen eşi Stefano Casiraghi'den dünyaya gelen oğulları Andrea ve Pierre ile kardeşi Stephanie'nin kızı Pauline Ducruet de eşlik etti. Prens Albert'in eşi Prenses Charlene ise Güney Afrika'da bulunduğu için galaya katılmadı.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

YÜZÜNDE YILLARIN İZİ

Bir süredir kendini zamana teslim ettiği ve elindeki imkanları bunun önüne geçmek için kullanmadığı için eleştirilen Caroline'ın ise tarzından ödün vermediği görüldü. Saçının boyunu kısaltan Caroline, her zamanki koyu renk ısrarından vazgeçip sanki gri telleri saklamak yerine gözler önüne sermek ister gibi görünen açık renk tercihiyle dikkat çekti. Görünümünü sade makyajı ama ona tezat gösterişli takılarıyla tamamladı.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

YAŞININ GÜZELİ

Onun bu görünümü de özellikle son dönemde 20'li yaşlara kadar inen ve zamanı durdurmayı amaçlayan estetik müdahaleleri eleştiren hayranlarından tam not aldı. Birçok kişi sosyal medya platformlarında, yaşadığı onca trajediye ve aradan geçen yıllara rağmen Caroline'in efsane güzelliğini yaşına uygun bir şekilde koruduğunu savundu.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

HAYATINDA TRAJEDİ DE VAR

Özellikle 1970'lerde ve 80'lerde dünyanın en gözde insanlarından biri olan Prenses Caroline, evlenerek Monako Prensesi olan Grace Kelly ile eşi Prens Rainier'nin en büyük çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Çocukluk yıllarından beri de hep meraklı bakışlar altında büyüdü. Bir kraliyet ailesinde doğmasının yanı sıra güzelliği ile de hep dikkat çekti Caroline.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

İSTENMEYEN DAMAT

Gençlik yıllarında dünyanın en zengin erkeklerini ve monarşi ailesi üyelerini peşinden koşturan Caroline, ilk evliliğini kendisinden yaşça büyük olan iş insanı Philippe Junot ile yaptı. Üstelik ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen. Döneminin en hızlı çapkınlarından biri olarak nitelendirilen Junot ile evliliği uzun sürmedi. 1978 yılında başlayan evlilik, 1980'de bitti.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

KADERİN KORKUNÇ OYUNU

Caroline boşandıktan sonra hayatının aşkı İtalyan iş insanı Stefano Casiraghi ile evlendi. Charlotte, Andrea ve Pierre adını verdikleri üç çocukları oldu. Bu evlilik ailesinden de kabul görmüştü. Ama kaderin onun için hazırladığı korkunç oyundan habersizdi Caroline.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

UZUN SÜRE KENDİNİ TOPARLAYAMADI

Üç çocukları da henüz küçükken Casiraghi, katıldığı bir tekne yarışında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, yarışı izleyen Caroline'in gözleri önünde gerçekleşti. Böylece dünyanın eşsiz güzellikteki kadını olarak nitelendirilen Caroline, bu kez eşine az rastlanır bir trajedinin kahramanı olarak yine dikkatleri üzerinde topladı. Uzun süre kendini toparlayamayan Caroline, çocuklarını da alıp inzivaya çekildi.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENDİ

Çocuklarını büyüten Caroline, 1999 yılında Hannover Prensi Ernst August ile üçüncü evliliğini yaptı. Bu evlilikten Alexandra adını verdikleri bir kızı dünyaya geldi. Prenses Caroline, artık eskisi kadar göz önünde değil. Onun yerini çocukları Charlotte, Andrea ve Pierre ile onların eşleri ve çocukları aldı.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

BÜYÜK OĞLUNDAN DÖRT TORUNU VAR

Prenses Caroline'in 37 yaşındaki büyük oğlu Andrea, 2013'ten bu yana Tatiana Santa Domingo ile evli. Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

KIZI CHARLOTTE İKİ ÇOCUK ANNESİ

Caroline'in, kendi gençlik yıllarına benzetilen kızı Charlotte, Stefano Casiraghi ile evliliğinden dünyaya gelen ortanca çocuğu ve tek kızı. 35 yaşındaki Charlotte Casiraghi, oyuncu Gad Almahel ile birlikteliğinden bir erkek çocuk sahibi oldu. 2019'da evlendiği Dimitri Rassam'dan da bir tane oğlu var.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

ÜÇ TORUN DA KÜÇÜK OĞLUNDAN

Caroline'in Stefano Casiraghi ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pierre ise 34 yaşında. 2015 yılında Beatrice Borromeo ile evlenen Pierre Casiraghi, üç çocuk babası.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDEN TEK ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Caroline'in Ernst August ile evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Alexandra ise henüz 22 yaşında.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

KIRIŞIKLIĞIN İZİ BİLE YOK

Güzellik sırları en çok merak edilen kişilerden biri İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton. Prens William ile evlenip Cambridge Düşesi unvanını alan 39 yaşındaki Middleton da sık sık estetik müdahaleler yaptırıyor. Kimi zaman katıldığı etkinliklerde yüzündeki kırışıklıklar çok dikkat çeken Middleton bazen de daha taze bir görünümle kamuoyu karşısına çıkıyor. Son olarak dün bir etkinliğe katılan Middleton'ın yüzünde en küçük bir kırışıklığın izi bile görünmüyordu.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

YÜZÜ YENİLENMİŞ

Middleton'ın eltisi Meghan Markle da iki gündür Prens Harry ile birlikte New York'ta bazı ziyaretlerde bulunuyor. 40 yaşındaki Markle'ın yüzündeki tazelik de estetik yaptırdığı iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı

Prenses Caroline, Prens Albert, Charlotte, Monako, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda 14:48 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı 14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 14:34 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak 14:08 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü 14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 12:44 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 12:37 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı 10:50 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı

Son Dakika Haberleri
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
14:23 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
14:07 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak
14:06 Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş
14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü
13:58 Son dakika: Meteoroloji'den iki kente turuncu kodlu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesine dikkat çektiler
13:57 Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi
13:55 Taliban'ın radarına 21 bin saf altından oluşan ünlü Baktriya hazinesi girdi! Her yerde onu arıyorlar
Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti         
14:49
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti         
14:36
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş         
14:06
Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi         
13:57
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli         
10:47
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 14:53:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti: Bütün kadınlar ona benzemeye çalışırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement