Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim

Burak ve Toprak Sergen kardeşlerin tiyatro ve sinema sanatçısı babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bodrum'da hayatını kaybeden 91 yaşındaki Sergen, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

BURAK SERGEN: DOYA DOYA BABA DİYEMEDİM

Sergen için Küçük Tiyatro'da düzenlenen törene, ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende Sergen'in özgeçmişi okundu. Daha sonra sanatçının rol aldığı oyunlara ilişkin fotoğraflardan derlenen görsel izlenime sunuldu. Sanatçının oğlu oyuncu Burak Sergen sözlerine, "Sevgili hocamıza, doya doya baba diyemedim, hep hocamızdı çünkü, şimdi babacığıma veda etmek için buradayız" diyerek başladı. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyununun sergilendiği sahneden babasını sonsuzluğa uğurladıklarını ifade eden Sergen, "Bana bıraktığı mesleği ve onurlu Sergen soyadını, yaşadığım sürece, bütün sahnelerde yaşatacağım söz veriyorum, elveda babacığım" dedi.

TOPRAK SERGEN: ONU KALBİMİZE GÖMÜYORUZ

Semih Sergen'in diğer oğlu oyuncu Toprak Sergen ise babasının kendisine çok şey anlattığını ve öğrettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Hepimize çok şey anlattı ve öğretti. Hepimizin hocası ve büyüğüydü. Küçüklüğümden beri doğayla iç içe olmaktan büyüklere saygıyı, azimli olmayı iradeli olmayı... Pek çok insana dokundu pek çok insanın selam ve saygıları var. Çok insan sevdi onu, saygı duydu. Çok eğlendi, beraber çok anıları oldu. Umarım hepimiz de onun gibi bir hayat süreriz. Bütün sevenleriyle birlikte onu kalbimize gömüyoruz."

MUSTAFA KURT: TÜRK TİYATROSU İÇİN BÜYÜK KAYIP

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise böyle zamanların zor zamanlar olduğunu ifade ederek, "Bu Türk tiyatrosu için büyük bir kayıp. Her ne olursa olsun her ölüm erken ölüm. Hocamız çok değerli ve kıymetliydi" dedi. Sergen'in kendisini evladı gibi sevdiğini ve evlatlarından ayırmadığını söyleyen Kurt, "Tiyatronun çok farklı alanlarında hocamızla beraber çalıştık. Hep öğretici olmuştur. Devlet Tiyatrosu 73 yaşında. Hocam, bütün devlet tiyatrosu tarihini canlı bir yaşayan bir tarihti. Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"KENARDA KALAN OKULLARIN TAMİRATINI YAPTIRIRDI"

Kurt, Sergen'in çok önemli ve değerli bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hocamız öğretmen, yönetmen, oyuncu, yazar, şairdi. Hocamızın bir özelliği vardı. Hocamız Ankara'nın kenar semtlerinde ya da başka şehirlerdeki kenarda köşede kalmış okulların aile büyüklerinin isimlerini taşıyan okulların tamiratını yaptırır içini düzenler, araç gereç ne varsa kazandıklarını oraya harcayan gönlü geniş, kalbi temiz, çok değerli bir öğretmen ve sanatçıydı. Çok iyi bir insan ve hocaydı." Sergen'in Devlet Tiyatrosunda büyük sanatçıların gücünün yetmeyeceği rolleri oynayarak herkese örnek olduğunu söyleyen Kurt, "O yüzden hocamızı büyük yapan, yaptığı büyük işlerdi. Önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.

DEFNEDİLDİ

Konuşmaların ardından ailesi ve sanatçı dostları sahneye çıkarak Semih Sergen'e veda etti. Törenin ardından Sergen'in cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'na getirildi. Sergen, buradaki camide öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

SEMİH SERGEN KİMDİR?

İstanbul'da 13 Mayıs 1931'de doğan Sergen, ilkokula ikinci sınıftan başladı, liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. Tiyatroyla 11 yaşında Sarıyer Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde tanışan Sergen, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nü 1954'te birincilikle bitirdi. Sergen, aynı yıl Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak göreve başladı, 1996'da yaş haddinden emekli oldu. Semih Sergen, kariyeri boyunca Devlet Tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik, yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Yüzün üzerinde sinema filminde başrol oynayan sanatçı, 40'ı aşkın tiyatro oyununda rol aldı. Burak, Toprak, Yağmur, Burçak ve Emine Sergen'in babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.