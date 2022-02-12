Üye Girişi
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi - Son Dakika

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi

12.02.2022 07:57

Oyuncu Burcu Kıratlı, 7 yıl aranın ardından 'Her Aşk Biraz Komiktir' adlı tiyatro oyunuyla sahnede yer aldı. Eşi Sinan Akçıl'dan ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, muhabirin "14 Şubat'ta Sinan Akçıl'dan bir hamle gelse barışır mısınız?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını vererek barışma sinyali verdi.

Burcu Kıratlı'nın rol aldığı Her Aşk Biraz Komiktir adlı tiyatro, önceki akşam İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde sahnelendi. 560 kişinin izlediği oyun sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Kıratlı, kariyeri ve evliliği hakkında konuştu.

"OYNADIĞIN OYUN KADERİNDİR"

"Sahnelere döndüğüm için mutluyum. Seyirciden anında reaksiyon almak muhteşem" diyen Kıratlı, oyundaki rolü için de "Birbirini çok seven ama sürekli fikir ayrılıklarına düşen, çevredekilerin gazıyla boşanma sürecine giden ve tatlı kavgalar yaşayan çifti anlatıyor. Bu biraz benim ve eşim Sinan Akçıl arasında yaşanan durum sanki. Oynadığın oyun kaderindir" diyerek gülümsedi.

Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanma kararı aldığı Sinan Akçıl'a barışma sinyali

KIRATLI'DAN AKÇIL'A BARIŞMA SİNYALİ

Boşanma süreciyle ilgili de konuşan oyuncu, "Birbirimize düşmanlığımız yok. Ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun" dedi. Gazetecilerin, " Sevgililer Günü'nde Sinan Akçıl'dan bir hamle gelse barışır mısınız?" sorusuna Kıratlı, "Bilmiyorum" diyerek Akçıl'a barışma sinyali gönderdi.Oyunu izlemeye gelmeyen Sinan Akçıl, kulise çiçek göndererek güzel oyuncuyu tebrik etti.

Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanma kararı aldığı Sinan Akçıl'a barışma sinyali

SİNAN AKÇIL VE BURCU KIRATLI İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Sinan Akçıl'ın eşi kim; Sinan Akçıl, 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.

Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanma kararı aldığı Sinan Akçıl'a barışma sinyali
Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanma kararı aldığı Sinan Akçıl'a barışma sinyali
YORUMLAR
500

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Tiyatro, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
07:57 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi
07:55 Yayın kuruluşundan skandal "Filistin" talimatı: Yok sayın
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:14 YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 08:05:20. #1.11#
SON DAKİKA: Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement