Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi

Burcu Kıratlı'nın rol aldığı Her Aşk Biraz Komiktir adlı tiyatro, önceki akşam İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde sahnelendi. 560 kişinin izlediği oyun sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Kıratlı, kariyeri ve evliliği hakkında konuştu.

"OYNADIĞIN OYUN KADERİNDİR"

"Sahnelere döndüğüm için mutluyum. Seyirciden anında reaksiyon almak muhteşem" diyen Kıratlı, oyundaki rolü için de "Birbirini çok seven ama sürekli fikir ayrılıklarına düşen, çevredekilerin gazıyla boşanma sürecine giden ve tatlı kavgalar yaşayan çifti anlatıyor. Bu biraz benim ve eşim Sinan Akçıl arasında yaşanan durum sanki. Oynadığın oyun kaderindir" diyerek gülümsedi.

KIRATLI'DAN AKÇIL'A BARIŞMA SİNYALİ

Boşanma süreciyle ilgili de konuşan oyuncu, "Birbirimize düşmanlığımız yok. Ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun" dedi. Gazetecilerin, " Sevgililer Günü'nde Sinan Akçıl'dan bir hamle gelse barışır mısınız?" sorusuna Kıratlı, "Bilmiyorum" diyerek Akçıl'a barışma sinyali gönderdi.Oyunu izlemeye gelmeyen Sinan Akçıl, kulise çiçek göndererek güzel oyuncuyu tebrik etti.

SİNAN AKÇIL VE BURCU KIRATLI İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Sinan Akçıl'ın eşi kim; Sinan Akçıl, 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.