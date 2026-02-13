Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı - Son Dakika
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı

Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı
13.02.2026 12:34  Güncelleme: 13:07
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı
Yüzündeki dövmelerle konuşulan Nazal Ünal'ın "dolandırıcılık" ile suçladığı ve iddialara "26 yaşındaki bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar" şeklinde yanıt veren Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı. Kral'ın üzerine hiçbir şirket bulunmadığını, ağabeyinin yanında asgari ücretle çalıştığını, onun da hacizli olduğunu öğrenildi.

Yüzündeki dövmelerle herkesin konuştuğu Nazan Ünal ile Burhan Kral arasındaki "dolandırıcılık" olayında yeni gelişmeler yaşandı.

Hayat hikayesi ve sıra dışı görünümüyle gündem olan 41 yaşındaki Nazan Ünal, "Ben Burhan adında bir zalime aşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler" demişti. İddiaların odağındaki Burhan Kral ise Ünal ile aralarında gönül ilişkisi değil sadece ticari bir ilişki bulunduğunu belirtmiş ve "26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar" diyerek kendisini savunmuştu. Burhan Kral ile ilgili gerçeklerin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı

"ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR, O DA HACİZLİ"

Didem Arslan Yılmaz, programına katılıp kendisinden yardım isteyen Nazan Ünal'ın iddialarının odağındaki Burhan Kral'ın açıklamalarına ilişkin konuştu. Yılmaz Burhan Kral ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Burhan ticari hayatını zedelediğimizi söylemiş. Gerçekleri açıklayayım o zaman; üzerine kayıtlı hiçbir şirket yok. Sadece ağabeyi Baran'ın şirketinde asgari ücret ile çalışıyor. Üzerine kayıtlı sadece bir tane motosikleti var. Onun dışında üzerine kayıtlı hiçbir şeyi yok. Nazan Ünal alacağından dolayı haciz gönderdiği için dolayısıyla o maaşı da hacizli. Madem ticari bir hayatın var, peki neden bundan Maliye'nin haberi yok. Vergi mi kaçırıyorsun? Ticari hayatı olan insanın vergi vermesi lazım. Hangi ticari itibardan bahsediyorsun?"

Burhan Kral'ın "Nazan Ünal'ın başka insanları da dolandırdığı" iddiaları üzerine Yılmaz, bu konuda programa hiçbir ihbar gelmediğini belirtti.

NAZAN ÜNAL "O ZALİMİN AŞKI BENİ RABBİ'ME GETİRDİ" DEMİŞTİ

Nazan Ünal, katıldığı bir televizyon programında, "'Ben, Burhan adında bir zalime aşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim. Evimi satıp Düzce'den gitmek istedim. Ev satışında paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse, kimseye güvenmesin. Sonra dava açtım. O zalimin aşkı da beni Rabbim'e getirdi. Üç senedir de elhamdülillah tesettürlüyüm. Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı

KRAL'DAN "TİCARİ HAYATIMLA OYNUYORLAR" YANITI GELMİŞTİ

Nazan Ünal'ın iddialarına yanıt veren Burhan Kral ise, "Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık. İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep edip tehdit etti. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Reyting uğruna kadını konuşturuyorlar. Aramızda bir aşk, ve evlilik vaadi kesinlikle yok. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu bu" ifadelerini kullanmıştı.

Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı

