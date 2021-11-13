Carter Reum ile evlenen Paris Hilton'un gelinliği çok konuşuldu

Daha önce üç kez nişanlanan ancak aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan dünyanın en zengin varislerinden 40 yaşındaki Paris Hilton, Carter Reum ile dünyaevine girdi. Uzun süredir düğünleri için hazırlık yapan çift, 3 gün eğlence düzenleyecek. İkilinin ilk töreni Hilton'un büyükbabasını evinde yaptı.

"SONSUZLUĞUM BAŞLIYOR"

Kim Kardashian, Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünde adeta şıklık yarışı yaşandı. Instagram hesabından bir paylaşım yaparak düğün töreninin başladığını duyuran Hilton, "Benim sonsuzluğum bugün başlıyor" notunu düştü.

4 FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Önceki gün çok sayıda ünlü ismin katıldığı etkinliğin ardından, dün Santa Monica İskelesi'nde bir kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından da cumartesi günü bir parti düzenlenecek. Aylardır düğünü için hazırlık yapan Hilton birbirinden farklı gelinlikler giydi. Her modelden gelinlik giyen Hilton, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte Paris Hilton ve Carter Reum'un düğününden kareler...