Ceyda Düvenci'den itiraf gibi cevap geldi - Son Dakika
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Ceyda Düvenci'den itiraf gibi cevap geldi

30.06.2023 15:45

Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada verdiği cevap, ayrılık iddialarını doğruladı. Çiftin ayrı ayrı tatile çıkmaları, boşanma iddialarını güçlendirdi.

2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında ayrılık iddiası bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada yapılan bir yoruma verdiği cevabı ise, itiraf niteliğinde.

AYRI AYRI TATİLE ÇIKTILAR

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikili, çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti. Ancak çift bir süre önce ayrı ayrı tatile çıktı. Bu gelişme de ayrılık iddialarını güçlendirdi.

8 yıllık masalın bittiğinin kanıtı! Ceyda Düvenci'den itiraf gibi cevap geldi

İTİRAF GİBİ CEVAP

Boşanma soruları karşısında sessiz kalan Ceyda Düvenci, son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Takipçisinin "Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip, onu kendi evladından ayırmayacak kadar. Bence bu güzel adamı bırakma çok pişman olursun bu dünyada iyi insanların artık sayısı azaldı. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz" yorumuna cevap veren Düvenci, "Kararı ben vermedim maalesef" cevabıyla, ayrılığı Bülent Şakrak'ın istediğini itiraf etti.

8 yıllık masalın bittiğinin kanıtı! Ceyda Düvenci'den itiraf gibi cevap geldi
8 yıllık masalın bittiğinin kanıtı! Ceyda Düvenci'den itiraf gibi cevap geldi
8 yıllık masalın bittiğinin kanıtı! Ceyda Düvenci'den itiraf gibi cevap geldi
8 yıllık masalın bittiğinin kanıtı! Ceyda Düvenci'den itiraf gibi cevap geldi
8 yıllık masalın bittiğinin kanıtı! Ceyda Düvenci'den itiraf gibi cevap geldi
8 yıllık masalın bittiğinin kanıtı! Ceyda Düvenci'den itiraf gibi cevap geldi
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Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceyda Düvenci'den itiraf gibi cevap geldi - Son Dakika


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