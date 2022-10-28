Bergüzar Korel, kızının "anne" dememesine isyan etti: Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8-9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan sevilen oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında kucağına aldı. Korel, iki yıl önce ikinci oğlu Han'ı, geçtiğimiz sene de kızı Leyla'yı dünyaya getirdi. İşlerinden arta kalan zamanlarında çocuklarıyla eğlenceli zamanlar geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından kızına "Anne" dedirtmeye çalıştığı anları paylaştı.

"DİĞER ÇOCUKLARIMA YAPMADIĞIMI LEYLA'YA YAPTIM"

Şimdilerde Kızlar ve Oğlanlar isimli oyunda rol alan Korel, işe gitmeden önce kızı Leyla ile eğlenceli anlarını yayınladı. 2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kızına "Anne" dedirtmeye çalıştığı anları paylaşan oyuncu, aldığı 'Baba' cevabıyla şaşkınlık yaşadı. "Kızım baba ya da dede değil. Anne diyeceksin" diyerek herkesi güldüren oyuncu, o anları "Bu bir dramdır" notuyla yayınladı. Ünlü isim, daha sonra yayınladığı videoda da "Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8-9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor" diyerek esprili bir sitemde bulundu.