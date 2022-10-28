Bergüzar Korel, kızının "anne" dememesine isyan etti: Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8-9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor - Son Dakika
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Bergüzar Korel, kızının "anne" dememesine isyan etti: Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8-9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor

28.10.2022 08:54

3 çocuk annesi Bergüzar Korel, kızı Leyla'ya "anne" dedirtmeye çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Anne demeyen kızı için "Bu bir dramdır" diyen oyuncu, "Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8-9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor" ifadelerini kullandı.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan sevilen oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında kucağına aldı. Korel, iki yıl önce ikinci oğlu Han'ı, geçtiğimiz sene de kızı Leyla'yı dünyaya getirdi. İşlerinden arta kalan zamanlarında çocuklarıyla eğlenceli zamanlar geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından kızına "Anne" dedirtmeye çalıştığı anları paylaştı.

"DİĞER ÇOCUKLARIMA YAPMADIĞIMI LEYLA'YA YAPTIM"

Şimdilerde Kızlar ve Oğlanlar isimli oyunda rol alan Korel, işe gitmeden önce kızı Leyla ile eğlenceli anlarını yayınladı. 2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kızına "Anne" dedirtmeye çalıştığı anları paylaşan oyuncu, aldığı 'Baba' cevabıyla şaşkınlık yaşadı. "Kızım baba ya da dede değil. Anne diyeceksin" diyerek herkesi güldüren oyuncu, o anları "Bu bir dramdır" notuyla yayınladı. Ünlü isim, daha sonra yayınladığı videoda da "Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8-9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor" diyerek esprili bir sitemde bulundu.

Kızına 'Anne' dedirtmeye çalışan Bergüzal Korel sitem etti: Bu bir dramdır
Kızına 'Anne' dedirtmeye çalışan Bergüzal Korel sitem etti: Bu bir dramdır
Kızına 'Anne' dedirtmeye çalışan Bergüzal Korel sitem etti: Bu bir dramdır
Kızına 'Anne' dedirtmeye çalışan Bergüzal Korel sitem etti: Bu bir dramdır
Kızına 'Anne' dedirtmeye çalışan Bergüzal Korel sitem etti: Bu bir dramdır
Kızına 'Anne' dedirtmeye çalışan Bergüzal Korel sitem etti: Bu bir dramdır
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Son Dakika Magazin Bergüzar Korel, kızının 'anne' dememesine isyan etti: Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8-9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergüzar Korel, kızının "anne" dememesine isyan etti: Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8-9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor - Son Dakika
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