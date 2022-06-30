Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan duygusal sözler: Gitti, dünyayı kurtardı ama kendi kurtaramadı! Evinde ölmek isterdi, evinde öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan duygusal sözler: Gitti, dünyayı kurtardı ama kendi kurtaramadı! Evinde ölmek isterdi, evinde öldü

30.06.2022 13:54

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın, eşinin naaşı Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene götürülürken yaptığı açıklamada, "Gitti, dünyayı kurtardı ama kendi kurtaramadı. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü" diye konuştu.

Battal Gazi ve Dünyayı Kurtaran Adam sayısız filmde rol alan Cüneyt Arkın, önceki akşam evinde rahatsızlanarak Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran usta oyuncu, ambulans ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene gelen eşi Betül Arkın, AKM'ye girmeden önce açıklama yaptı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan yürek yakan sözler: Dünyayı kurtardı kendini kurtaramadı

"DÜNYAYI KURTARDI KENDİNİ KURTARAMADI"

Eşinin ölümüyle yıkılan Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü" dedi.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan yürek yakan sözler: Dünyayı kurtardı kendini kurtaramadı

OĞLU KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Törende duygusal anlar yaşayan ve konuşmakta güçlük çeken Kaan Polat Cüreklibatır, "Ailemiz çok güzel bir aile. Birbirini seven, sayan ve kollayan bir aile. Bizi eğiten, öğreten bir babamız.. Aslında onunki ölüm değil, ölümle gelen bir ölümsüzlük. Hayatı çok zor yaşamış ama dolu dolu. Hafızalara kazınan filmleri ve ölümsüz karakterleriyle büyüdük. En önemlisi de vatanına ve milletine olan sevgisini birleştirerek yapmasıyla oldu. Anneme hep 'Betül, sen dünyaya yetecek kocaman bir merhametsin' derdi. Bana hep 'ne güzel gözlerin var, dünyaya hep mavi mavi gülümsüyorsun' derdi. Bir röportajında 'Çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz?' diye sormuşlardı babam da 'Ben çocuklarımın mutlu olmasını, gülmesini ve iyi insan olmasını istiyorum' demişti. Babamın filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim. En önemlisi de iyi insanların hep kazandığını, kötü insanların da bir şekilde hep kaybettiğini öğrendim. Ben onun önünde bir evladı olarak sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Bana öğrettiği her şey için de teşekkür ediyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan yürek yakan sözler: Dünyayı kurtardı kendini kurtaramadı
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan yürek yakan sözler: Dünyayı kurtardı kendini kurtaramadı
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan yürek yakan sözler: Dünyayı kurtardı kendini kurtaramadı
YORUMLAR
500
Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır! Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır! Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
Kaynak: DHA

Cüneyt Arkın, Betül Arkın, AKM, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan duygusal sözler: Gitti, dünyayı kurtardı ama kendi kurtaramadı! Evinde ölmek isterdi, evinde öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:48:39. #1.13#
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan duygusal sözler: Gitti, dünyayı kurtardı ama kendi kurtaramadı! Evinde ölmek isterdi, evinde öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement