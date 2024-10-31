Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu - Son Dakika
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Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu

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Son dönemlerde özel hayatıyla adından söz ettiren Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu önceki akşam Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katıldı. İki kardeşten biri şeytan diğeri ise kara melek kostümü giydi.

31.10.2024 11:11  Güncelleme: 11:47
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İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde ünlü isimler de yer aldı. Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu da oradaydı. Talu kardeşler şeytan ve kara melek kostümleriyle partiye katıldı. Instagram hesaplarından fotoğraflarını yayınlayan iki kardeşe yorum yağdı.

İşte ikilinin o fotoğrafları;

Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu
Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu
Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu
Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu
Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu
Defne Samyeli\'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu

Cadılar Bayramı, Defne Samyeli, Derin Talu, Beyoğlu, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • mustafa sagdic:
    laik kizlar yazan. ensar vakfina git laikleri gor orada. subyancilar 51 102 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Laik kızlar. 91 47 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    kendilerine paralı erkek arıyorlar haberin başlığı bu olmali 107 16 Yanıtla
  • Ferrari Alonso:
    Hadi hacılar şeytan taşlayında görelim 56 11 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Al Birini Vur Ötesine 58 5 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    sapla geç 51 3 Yanıtla
  • Kemsl:
    özgürüz, ne mutlu bize (!) 37 4 Yanıtla
  • Osman Koca:
    harley davidson 25 2 Yanıtla
  • Aydin Yilmaz:
    Bu ne kafası laa ne oldu böyle olunca 18 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    feroş un anasimi o 12 2 Yanıtla
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