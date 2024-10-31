Defne Samyeli\'nin kızları partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu

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İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde ünlü isimler de yer aldı. Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu da oradaydı. Talu kardeşler şeytan ve kara melek kostümleriyle partiye katıldı. Instagram hesaplarından fotoğraflarını yayınlayan iki kardeşe yorum yağdı.

İşte ikilinin o fotoğrafları;