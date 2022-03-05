Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bir süredir Amerika'da tatil yapıyor. Farklı eyaletleri gezen ve her anını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi.
Amerika'da acile giderek serum taktıran Demet Akalın, ödediği ücrete isyan etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Akalın, "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli" ifadelerini kullandı.
Instagram'da 9,8 milyon takipçisi bulunan Demet Akalın, her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Şarkıcı, tatilinden kareleri de sık sık Instagram hesabından yayınladı.
Son Dakika › Magazin › Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar - Son Dakika