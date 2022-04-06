Demet Evgar'ın bebeğine vereceği isim ortaya çıktı! - Son Dakika
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Demet Evgar'ın bebeğine vereceği isim ortaya çıktı!

06.04.2022 07:49

Geçtiğimiz mart ayında Levent Babataş ile dünya evine giren Demet Evgar, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Bebeklerinin kız olacağı öğrenilen başarılı oyuncunun isim olarak da Mavi'yi düşündüğü konuşuluyor.

Geçen günlerde Emirgan'daki evinde düzenlediği sade nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren Demet Evgar, 4 aylık hamile oldu. Bebek haberlerini henüz doğrulamayan başarılı oyuncunun düğün boyunca gazoz içtiğini gösteren videosunu paylaşması ise dikkat çekmişti. Ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilen bebeğine vereceği isim de belli oldu.

KIZINA MAVİ ADINI VERECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını verecek. Evgar, 2018'de Vogue Türkiye dergisinin Mayıs 2018 sayısı için de Edip Cansever'in "Mavi Huydur Bende" şiirinin dizelerini okumuştu.

4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın bebeğine vereceği isim belli oldu
4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın bebeğine vereceği isim belli oldu
4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın bebeğine vereceği isim belli oldu
4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın bebeğine vereceği isim belli oldu
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Son Dakika Magazin Demet Evgar'ın bebeğine vereceği isim ortaya çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Evgar'ın bebeğine vereceği isim ortaya çıktı! - Son Dakika
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