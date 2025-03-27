Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı

Geniş Video İzle

Lüks yaşantılarıyla gündeme Dilan ve eşi Engin Polat'ın lüks mal varlıklarına ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ihale açtı. İhalede Dilan ve eşi Engin Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı.

27.03.2025 10:49  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca liralık araçlarını sosyal medyada sürekli paylaşan Dilan ve eşi Engin Polat Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nin son kararıyla adeta şoke oldu. TMSF, Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'ne kayıtlı lüks araçlar için ihale usulüyle satış düzenleyecek.

Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı

Dilan ve eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma sonrası TMSF'nin kayyım olarak atanması sonrası mal varlıklarına ilişkin yeni bir uygulama gündemde. Polat çiftinin sahibi oldukları "Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ne ait araç satış ilanı açıldı. Söz konusu ilanda Polat çiftine ait lüks araçlar, özellikleri ve fiyatıyla birlikte listelendi.

Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı

Listede lüks araçların fiyatları dudak uçuklattı. Ferrari FERRARI MARKA, 296 GTB 2022 model aracın fiyatının 34 milyon 750 bin lira olduğu görüldü. Yüksek güvenlikli kapalı otoparkta tutulan araçlardan "PORSCHE PANAMERA 4 PLANTINUM EDİTİON 2,9-330 2022 model" ilanlı araç için istenen bedel ise 13 milyon 950 bin lira olarak görüldü.

Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı

İHALENİN ŞARTLARI DA BELLİ OLDU

Dilan ve eşi Engin Polat'ın lüks araçlarının satışının yapılacağı açık artırma ihalesinin detayları da belli oldu. Buna göre, haleye katılacakların kapalı zarfla komisyona gönderecekleri teklifler, arasında en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

Komisyonun onayı sonrası lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak. 22 Nisan saat 10'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı

DİLAN VE ENGİN POLAT'IN AVUKATLARI HABELER.COM'A KONUŞTU

TMSF'nin ihalesinin hukuki açıdan ne anlama geldiğini Polat çiftinin avukatlığını yapan Avukat Hüseyin Kaya'ya sorduk. Polat çiftine yönelik soruşturmanın devam ettiğini belirten Avukat Kaya, Haberler.com'a verdiği bilgide TMSF'nin satış işlemini "Henüz neticelenmemiş, yargılaması bitmemiş bir konuda vatandaşın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi ve mağdur edilmesi anlamına geliyor" ifadeleriyle değerlendirdi.

Dilan Polat\'ın lüks araçları satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi Türkiye, Engin Polat, Dilan Polat, Ekonomi, 3-sayfa, Magazin, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • BURAK HANZADE:
    insanları aklıyor cezevinden çıkarıyor ama para görünce dayanamayan akp hırsızları mal çökmeye devam ediyor suçluysa neden içerden çıkardın suçsuzsa neden malına çöküyosun 39 9 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    İHALEYE GİRER ALİR KENDI ARABASINI PARASIMI YOK SANKİ 17 3 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    burak hanzade sen nerden biliyon bunların temiz olduğunu devleti uğrattıkları zararı nasıl karşılayacak tabiki malını satacak ortada bi naylon fatura var haksız kazanç var ekonun haksız kazancı gibi bilmeden konuşma işin gicin muhalefet onuda chp gibi düzgün yapamıyon chp gibi her şeye peşkeşmi çeksin 8 11 Yanıtla
  • Bünyamin Kabataş:
    bu çapsızlar bile bu kadar parayı devletten çalıp disarda serbest geziyor ???? 12 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bilalin gemiciklerininde ihalesini ve silivriye gönderilmesini bekliyoruz 7 3 Yanıtla
  • taner taner:
    Kimsenin mal ve can güvenliği yok 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

13:51 İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:12 AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:24:25. #7.12#
SON DAKİKA: Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement