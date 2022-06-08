Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor

08.06.2022 10:17

Bir süredir sosyal medya hesabından "hamileyim" paylaşımlarında bulunan trans birey Mükremin Gezgin'in bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığını iddia etmesi gündem oldu. Gezgin'in bu davranışı sosyal medyada büyük tepki çekerken, çekim yapılmasına izin veren hastaneye de sert tepki gösterildi.

Uzun zamandır TikTok'ta karnını göstererek videolar yayınlayan Mükremin Gezgin isimli trans birey, dün art arda videolar yayınlayarak doğum yaptığını ileri sürdü. Doğumhaneden çıkarken çekilen videosunu paylaşan fenomen, sosyal medyada gündem oldu.

DOĞUM YAPTIĞINI İDDİA EDİYOR

Sedye üzerinde doğumhaneden çıkarken çektirdiği videosunu paylaşan Gezgin, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazdı. Fenomenin kısa sürede 7,4 milyon izlenen videosu Twitter'da gündem oldu. Bununla da yetinmeyen fenomen, hastane odasını süsleterek bir bebekle peş peşe videolar yayınladı.

FENOMEN VE HASTANE YÖNETİMİNE TEPKİ YAĞIYOR

Twitter'da gündem olan videoların ardından fenomene ve videoların çekilmesine izin veren hastane yönetimine tepki yağmaya başladı. Hastanenin kapatılması gerektiğini savunan binlerce sosyal medya kullanıcısı, videolarda yer alan bebeğin de devlet korumasına alınması gerektiğini söyledi.

Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor

"TİKTOK KAPATILSIN"

Mükremin Gezgin'in videolarından sonra birçok sosyal medya kullanıcısı, uygunsuz paylaşımların olduğunu söylediği TikTok'un kapatılması için paylaşım yapmaya başladı. Twitter'da açılan "TikTokkapatılsın" etiketi altında paylaşım yapan binlerce kişi, "TikTok gençleri zehirliyor" dedi.

İşte Twitter'da yapılan bazı paylaşımlar...

Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor
Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor
Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor
Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor
Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor
Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor
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