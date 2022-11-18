Nusret Gökçe, restoranında ödenen 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı - Son Dakika
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Nusret Gökçe, restoranında ödenen 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı

18.11.2022 11:08

Dünyanın çeşitli bölgelerinde restoranlar açan ve sık sık ödenen hesaplarla gündeme gelen Nusret Gökçe bu sefer kendisi bir hesap fişi yayınladı. Gökçe'nin 3 milyon TL'lik hesap fişini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Tuz serpme hareketiyle tanınan ve dünya çapında 32 yerde restoranı bulunan Nusret Gökçe, mekanlardaki pahalı fiyatlardan dolayı sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim son olarak kendisi mekanındaki bir hesap fişini paylaştı.

3 MİLYON TL'LİK HESAP FİŞİ

Kendine has tarzı ve videolarıyla Instagram'da 49 milyon takipçiye ulaşan Nusret Gökçe,Abu Dhabi'daki restoranında ödenen 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaşarak "Kalite asla pahalı değildir" notunu ekledi. Nusret'in paylaştığı hesapta 615.000 Dinar, Türk parasıyla 3.1 Milyon TL yapıyor.

Nusret Gökçe, restoranındaki 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Nusret Gökçe'nin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım parası olan insanlar için bu tarz harcamaların normal olduğunu söylerken bir kısım bu Gökçe'nin paylaşımını görgüsüzlük olarak yorumladı.

İşte Nusret için yapılan bazı yorumlar...

Nusret Gökçe, restoranındaki 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı
Nusret Gökçe, restoranındaki 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı
Nusret Gökçe, restoranındaki 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı
Nusret Gökçe, restoranındaki 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı
YORUMLAR (1)
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Nusret Gökçe, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nusret Gökçe, restoranında ödenen 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı - Son Dakika


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