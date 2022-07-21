Magazin camiası, Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan hakkında ortaya çıkan yeni bilgiyi konuşuyor. Seyhan Soylu moderatörlüğünde ekrana gelen Al Sana Haber programında Rassan Khoshnaw'ın eski sevgilisi Bahar Candan'a gönderdiği paranın belgesi paylaşıldı.
Khoshnaw'ın bir dönem beraber olduğu Bahar Candan'a 5 Milyon AED'yi (Uluslararası piyasalarda 4.81 TL olarak işlem gören Birleşik Arap Emirlikleri Dirhem'i) banka hesabı aracılığıyla yolladığı görüldü.
Bahar Candan'a gönderilen paranın Türk lirası cinsinden ederi ise 24 Milyon TL'ye denk geliyor.
İşte Al Sana Haber tarafından paylaşılan belge:
Son Dakika › Magazin › Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı - Son Dakika