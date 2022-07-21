Havuz bir anda yarıldı, deliğin yuttuğu iki kişiden birinin nerede olduğu bilinmiyor

Khoshnaw'ın bir dönem beraber olduğu Bahar Candan'a 5 Milyon AED'yi (Uluslararası piyasalarda 4.81 TL olarak işlem gören Birleşik Arap Emirlikleri Dirhem'i) banka hesabı aracılığıyla yolladığı görüldü.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı - Son Dakika

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