Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı

21.07.2022 21:24

Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw'ın bir dönem Bahar Candan ile ilişki yaşadığı ortaya çıkarken bu ilişkiye dair bomba etkisi yaratan bir başka gelişme de yaşandı. Al Sana Haber magazin programının iddiasına göre, Khoshnaw'ın Candan'a 24 milyon TL gönderdiğin dair bir belgeye ulaştı.

Magazin camiası, Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan hakkında ortaya çıkan yeni bilgiyi konuşuyor. Seyhan Soylu moderatörlüğünde ekrana gelen Al Sana Haber programında Rassan Khoshnaw'ın eski sevgilisi Bahar Candan'a gönderdiği paranın belgesi paylaşıldı.

Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı

5 MİLYON BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ GÖNDERMİŞ

Khoshnaw'ın bir dönem beraber olduğu Bahar Candan'a 5 Milyon AED'yi (Uluslararası piyasalarda 4.81 TL olarak işlem gören Birleşik Arap Emirlikleri Dirhem'i) banka hesabı aracılığıyla yolladığı görüldü.

Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı

TÜRK LİRASIYLA 24 MİLYON TL EDİYOR

Bahar Candan'a gönderilen paranın Türk lirası cinsinden ederi ise 24 Milyon TL'ye denk geliyor.

Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı

İşte Al Sana Haber tarafından paylaşılan belge:

Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı
YORUMLAR
500
Kaynak: Magazinkolik

Rassan Khoshnaw, Bahar Candan, Ebru Gündeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 21:38:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement