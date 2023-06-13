Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

13.06.2023 09:42

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasıyla İstanbul'da havalimanında gözaltına alındı. Akkuş'un Şişli'deki ofisinde çalışan iki kişiye 500 bin dolar verdiği iddia edilmişti. Şikayetçi olan kişinin zararının giderilmesi üzerine Akkuş serbest bırakıldı.

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasıyla dün İstanbul'da havalimanında gözaltına alındı. Ö.A. isimli şahsın Akkuş'un Şişli'de bulunan bir AVM'deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirtmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş'a teslim ettiği, Akkuş'un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürülmüştü.

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıldığını iddia eden Ö.A., şahısların paraları bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını ileri sürerek şikayetçi olmuştu. Olaydan sonra gittiği Fransa'dan dönen Akkuş, İstanbul'da havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ise ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı

ZARARIN GİDERİLMESİ ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Akkuş, müşteki Ö.A.'nın zararının giderilmesi ve şikayetini geri alması üzerine serbest bırakıldı. Öte yandan dün emniyet çıkışı basın mensuplarına tepki gösteren Akkuş, "İddia bu, ben bu iddialardan bıktım. Siz bu iddiaları haber yaptınız. Şimdi savcılığa gidiyorum, ifademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan. Bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz. İddia haber olmaz. Herkes şov yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı
Manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı
Manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı
Kaynak: İHA
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Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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