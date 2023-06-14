Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama! Söyledikleriyle ilgili tek pişmanlığı var - Son Dakika
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Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama! Söyledikleriyle ilgili tek pişmanlığı var

14.06.2023 13:52

ELLE Style Awards 2023, yılın en stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerini ödüllendirdi. Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, 'Yılın ELLE Kapak Kızı' ödülünü aldı. Ancak ödül töreninde yaptığı depremzedelerle ilgili sözler tepki çekti. Eda Ece, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vererek, kimsenin acısıyla dalga geçmediğini ve yardımların lafını yapmadığını belirtti. Ayrıca konuşmanın sonunda herkesin kendi tercihine saygı duyulması gerektiğini söyledi.

ELLE Style Avards 2023, dün akşam yılın en stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerini ödüllendirdi. Daha önce dergiye kapak olan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece de gecede "Yılın ELLE Kapak Kızı" ödülünü aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri tepki çekti.

"KİMSENİN ACISIYLA DALGA GEÇMEDİM"

Sözlerinden dolayı linç edilen Eda Ece, dün akşam yaptığı açıklamada "Ben özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. Fesatça ve negatifçe bakmak linççi tayfanın işi. Benim kötü niyetle kimsenin acısını, travmasını tetikleyecek bir şey söyleme amacım asla yoktu" dedi. Bugün yeni bir açıklama yaparak kendisine bir özeleştiride bulunan Eda Ece, kimsenin acısıyla dalga geçmediğini belirtti. Ece, açıklamasında "Ben sanki depremzedelerin acısını ve travmasını tiye almış, espri yapmışım gibi lanse ediliyorum. Konuşmanın tamamını dinlemeyenler bana 'bunu da yapamazsın' diyor. Ben kimsenin acısının, travmasının ve felaketinin mizahını yapmadım. Ben sadece bir sandık şakası yaptım. Orada da ben eleştiririm ama siz yönetim şeklinde memnun olduğunuzu söylersiniz bu da sizin görüşünüz olur. Fikir ayrılığı olabilir, herkesin kendi görüşü. Ben sadece bunun şakasını yaptım" dedi.

Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama! Konuşmasıyla ilgili tek pişmanlığı var

"YARDIMLARIN LAFINI YAPMADIM, YAPMAM"

Hakkında yapılan "Iban at yardımlarını gönderelim" yorumlarına tepki gösteren oyuncu "Tek üzüldüğüm konu insanların acısını tiye almışım gibi gösterilmek. Benim içimi Allah biliyor. Ben kimsenin kalbini kırmak için yapmadım. 'Iban at da yardımlarını geri gönderelim' diyorlar. Ne alakası var ben yardımın lafını mı ettim? Ben bu konuda espri yapmadım ki zaten. Hiçbir zaman da yapmam. Ben sizden daha hassasım, bu konuyla ilgili sarsıldım. Elinden geleni hala yapan bir insanım, hepinizin yaptığı gibi" şeklinde konuştu.

"KEŞKE KONUŞMANIN SONUNDA HERKESİN KENDİ TERCİHİ DESEYMİŞİM"

Bir konuda kendisini eleştiren oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Benim kendimde özeleştiri yapacağım tek bir konu var. Özgürlükten bahsedip ben özgür olayım deyip başkasının istediğini seçmesinde ve alkışlamasında özgür olmayacak... Bu çifte standart olur, bu yapılamaz. Herkesin görüşü ve destekleyeceği insan kendine. Ben kimsenin hür iradesine karışamam. Keşke konuşmanın sonunda neyse herkesin kendi tercihi deseymişim. İnsanları tiye aldığımı falan da kabul etmiyorum."

Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama! Konuşmasıyla ilgili tek pişmanlığı var

EDA ECE DEPREMZEDELERLE İLGİLİ NE DEDİ?

Şubat ayında yaptığı dergi çekiminden dolayı ödüle layık görülen Eda Ece, depremlerle ilgili konuşurken "Bir işbirliği yaparak ocak ayında kapak kızı oldum. Şubat ayında çıkan dergimi almaya gidemedim onun yerine bebek bezi ve jandarmadan emanet testere alıyordum. Yasak Elma ekibiyle tüm ışıklarımızı oraya göndererek depremzede vatandaşlarımız için yaktık. Öyle durumlarda kaldım ki oyunculuk ve ünün bir önemi kalmadı. Hayvan hakları için de çalışıyoruz. Bunların hepsini arka planda yaptım. Beni herkes Yasak Elma dizisindeki neşeli Yıldız olarak biliyor. Ama aslında için kan ağlıyordu. Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum" ifadelerini kullandı.

Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama! Konuşmasıyla ilgili tek pişmanlığı var
Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama! Konuşmasıyla ilgili tek pişmanlığı var
Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece, kendisini savundu: Kötü niyetle söylemedim Eda Ece'nin ödül töreninde depremzedelerle ilgili sarf ettiği sözler tepki topladı
YORUMLAR (16)
  • Beşiktaş 1903: Akp yokken kime oy atıyor dün muhtemel silinip gitmiş bir partiye. Akp bugün var yarın yok ama chp ebedi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Fatma Kaya: En fakirinden en zenginin kadar herkes elinden geleni yaptı sen neyin derdindesin bu halkın desteğiyle sizler bir yerlere geliyorsunuz sanatçılara yakışmıyor eski sanatçılar ne kadar yapıyorlar ama kimse bilmiyor Bi kendinize gelin artık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Cüneyt Tezakil: Herkes oyuncu olabilir ama herkes sanatçı olamaz. İyilik yaptıysan unut yaptığını, herkes birşeyler yapmaya çalıştı, yardımın gösterisi olmaz.Sen orta oyunlarına devam et. Cevap Yaz 55 6 Yayından Kaldır
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İsmail Saymaz'dan Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözlerine sert tepki! İsmail Saymaz'dan Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözlerine sert tepki!

Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama! Söyledikleriyle ilgili tek pişmanlığı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama! Söyledikleriyle ilgili tek pişmanlığı var - Son Dakika
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