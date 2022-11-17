Kısa süre önce evlendiği eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur soyadını kaldırdı - Son Dakika
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Kısa süre önce evlendiği eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur soyadını kaldırdı

17.11.2022 08:07

Kısa süreli aşk yaşadığı DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur, yaşadığı sorunların ardından babasının evine döndü. Boşanma kararı aldığını duyuran ünlü oyuncu sosyal medya hesabından 'Aydın' soyadını sildi.

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile görkemli bir düğünle evlendi. Evliliğini göz önünde yaşayan Boluğur, eşiyle yaşadığı sorunlarından ardından ailesinin evine geri döndü. Hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından dün Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, boşanacağını duyurdu.

"OLMADI, MERT'E MUTLULUKLAR"

Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın hemen harekete geçti ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattı. Instagram hesabından açıklama yapan Merve Boluğur,"Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, soyadını sildi

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

2 Ekim'de nikaha saatler kala Instagram hesabından soyadını değiştiren Boluğur, "Merve Boluğur Aydın" olarak güncelledi. Ayrılık kararı alan ünlü isim, dava açmadan soyadını sildi. Boluğur,, kararın ardından Instagram hesabından eşiyle olan fotoğraflarını da kaldırdı.

45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, soyadını sildi
45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, soyadını sildi
45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, soyadını sildi
45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, soyadını sildi
45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, soyadını sildi
Evlendikten 44 gün sonra boşanma kararı alan Merve Boluğur sessizliğini bozdu: Olmadı teşekkürler Merve Boluğur'un 40 günlük evliliğinde kriz çıktı! Babasının evine döndü
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Evlendikten 44 gün sonra boşanma kararı alan Merve Boluğur sessizliğini bozdu: Olmadı teşekkürler Evlendikten 44 gün sonra boşanma kararı alan Merve Boluğur sessizliğini bozdu: Olmadı teşekkürler 44 gün önce evlenen Merve Boluğur eşinden ayrıldı! Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dert yandı 44 gün önce evlenen Merve Boluğur eşinden ayrıldı! Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dert yandı

Merve Boluğur, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısa süre önce evlendiği eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur soyadını kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kısa süre önce evlendiği eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur soyadını kaldırdı - Son Dakika
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