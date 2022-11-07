Twitter hesabını kapatan dünyaca ünlü kişilere Gigi Hadid de katıldı: Nefret çöplüğüne döndü - Son Dakika
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Twitter hesabını kapatan dünyaca ünlü kişilere Gigi Hadid de katıldı: Nefret çöplüğüne döndü

07.11.2022 15:09

Elon Musk'ın satın almasından sonra Twitter hesabını kapatan dünyaca ünlü kişilere Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid de katıldı. Hadid, Twitter'ın bağnazlık çöplüğüne dönüştüğünü ve artık güvenli bir yer olmadığı gerekçesi ile hesabını dondurdu.

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları sürerken birçok kişi hesabını donduruyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid de bu kararı alanlardan.

"TWİTTER BAĞNAZLIK ÇİFTLİĞİNE DÖNDÜ"

Gigi Hadid, Instagram hesabından 76 milyon takipçisi ile hesabını dondurduğunu paylaştı. Gigi, Instagram hikayesinde şunları yazdı: "Twitter gittikçe daha fazla nefret ve bağnazlık çöplüğü haline geliyor. Bu, parçası olmak istediğim bir yer değil."

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid 'Nefret çöplüğüne döndü' diyerek Twitter hesabını sildi

"YARARDAN ÇOK ZARAR"

Güzel model son olarak Twitter'ın artık güvenli bir yer olmadığını hissettiğini ve platformun artık yarardan çok zarar olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid 'Nefret çöplüğüne döndü' diyerek Twitter hesabını sildi
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid 'Nefret çöplüğüne döndü' diyerek Twitter hesabını sildi
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid 'Nefret çöplüğüne döndü' diyerek Twitter hesabını sildi
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Gigi Hadid, Elon Musk, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Twitter hesabını kapatan dünyaca ünlü kişilere Gigi Hadid de katıldı: Nefret çöplüğüne döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter hesabını kapatan dünyaca ünlü kişilere Gigi Hadid de katıldı: Nefret çöplüğüne döndü - Son Dakika
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