Twitter hesabını kapatan dünyaca ünlü kişilere Gigi Hadid de katıldı: Nefret çöplüğüne döndü

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları sürerken birçok kişi hesabını donduruyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid de bu kararı alanlardan.

"TWİTTER BAĞNAZLIK ÇİFTLİĞİNE DÖNDÜ"

Gigi Hadid, Instagram hesabından 76 milyon takipçisi ile hesabını dondurduğunu paylaştı. Gigi, Instagram hikayesinde şunları yazdı: "Twitter gittikçe daha fazla nefret ve bağnazlık çöplüğü haline geliyor. Bu, parçası olmak istediğim bir yer değil."

"YARARDAN ÇOK ZARAR"

Güzel model son olarak Twitter'ın artık güvenli bir yer olmadığını hissettiğini ve platformun artık yarardan çok zarar olduğunu söyledi.