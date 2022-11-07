Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları sürerken birçok kişi hesabını donduruyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid de bu kararı alanlardan.
Gigi Hadid, Instagram hesabından 76 milyon takipçisi ile hesabını dondurduğunu paylaştı. Gigi, Instagram hikayesinde şunları yazdı: "Twitter gittikçe daha fazla nefret ve bağnazlık çöplüğü haline geliyor. Bu, parçası olmak istediğim bir yer değil."
Güzel model son olarak Twitter'ın artık güvenli bir yer olmadığını hissettiğini ve platformun artık yarardan çok zarar olduğunu söyledi.
Son Dakika › Magazin › Twitter hesabını kapatan dünyaca ünlü kişilere Gigi Hadid de katıldı: Nefret çöplüğüne döndü - Son Dakika