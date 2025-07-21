Esen Gök Toprağa Verildi - Son Dakika
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Esen Gök Toprağa Verildi

21.07.2025 17:49
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Spiker Esen Gök, Bakırköy'deki evinde ölü bulundu, cenazesi memleketi Aydın'da defnedildi.

İSTANBUL'un Bakırköy ilçesinde yaşadığı evde ölü olarak bulunan spiker Esen Gök'ün (39) cenazesi, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Şadiye Gök, kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Sunucu Esen Gök'ün cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün teslim alınıp, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi. Gök için Zafer Mahallesi Yavuz Selim Camii'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, Yarış Spikeri Tanzer Parlar, Yarış Spikeri Ecem Karakaş, Tay TV Yorumcusu Naim İşgören, Tay TV Yorumcusu Hakan Çakmak, TJK İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara, Gök'ün annesi Şadiye Gök, babası Yusuf Gök ve diğer yakınları ile sevenleri katıldı. Cenazede Şadiye Gök, kızının tabutuna sarılıp, ağladı. Kılınan namazın ardından Gök'ün cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'TÜM SEVENLERİ İLE DEFNETTİK'

Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Esen'i bugün defnettik, nurlar içinde uyusun. Ülkenin birçok yerinden gelen sevenleriyle birlikte toprağa verdik. Üzücü bir durum, mesai arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

YAKINLARI ULAŞAMADI EVE ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ

Esen Gök'ten önceki gün haber alamayan yakınlarının polise haber vermesi üzerine Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla girildi. Ekipler, evde Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cenazesiyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda ise Esen Gök'ün hayatına son verdiği tespit edildi.

ABLAYA NOT

Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunduğu öğrenildi.

SON YAYININDA 'BİR HAFTALIK MÜSAADE İSTİYORUM' DİYEREK İZNE AYRILDIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan, Esen Gök'ün Tay TV'de 11 Temmuz Cuma günü gerçekleştirdiği son yayınında bir haftalık yıllık izne çıktığını belirterek, "Sizlerden bir haftalık müsaade istiyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 'Hipodromdan Güne Bakış' elbette ekranda olacak" dediği ortaya çıktı.

TAY TV'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tay TV'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Acımızın tarifi yok! Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri, çalışma arkadaşımız ve 'Hipodromdan Güne Bakış' programımızın sunucusu Esen Gök'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesi başta olmak üzere at yarışı camiasına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bakırköy, Nazilli, 3-sayfa, Magazin, Medya, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esen Gök Toprağa Verildi - Son Dakika

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