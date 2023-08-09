Fahriye Evcen, hamilelik kilolarını verdi ve bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika
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Fahriye Evcen, hamilelik kilolarını verdi ve bikinili pozlarını paylaştı

09.08.2023 14:08

2016 yılında Burak Özçivit ile evlenen ve 2. çocuğunu kucaklayan Fahriye Evcen, hamilelik kilolarını vererek eski formuna kavuştu. Ailesiyle teknede tatil yapan Evcen, bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı.

2016 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan ve 2. çocuğunu geçtiğimiz ocak ayında kucağına alan Fahriye Evcen, hamilelik kilolarını verdi. Bir süredir ailesiyle teknede tatil yapan Evcen, bikinili pozlarını yayınladı.

BEĞENİ YAĞIYOR

13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Fahriye Evcen, tatilinden kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Desenli bikinisiyle teknede peş peş pozlar veren Evcen, dalga emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken hamilelik kilolarını veren Evcen'in fiziği de tam not aldı.

İşte Fahriye Evcen'in tatil pozları...

7 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen eski formuna kavuştu! Peş peşe bikinili pozlar verdi
7 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen eski formuna kavuştu! Peş peşe bikinili pozlar verdi
7 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen eski formuna kavuştu! Peş peşe bikinili pozlar verdi
7 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen eski formuna kavuştu! Peş peşe bikinili pozlar verdi
7 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen eski formuna kavuştu! Peş peşe bikinili pozlar verdi
7 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen eski formuna kavuştu! Peş peşe bikinili pozlar verdi
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Fahriye Evcen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen, hamilelik kilolarını verdi ve bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fahriye Evcen, hamilelik kilolarını verdi ve bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika
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