Fahriye Evcen, hamilelik kilolarını verdi ve bikinili pozlarını paylaştı

2016 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan ve 2. çocuğunu geçtiğimiz ocak ayında kucağına alan Fahriye Evcen, hamilelik kilolarını verdi. Bir süredir ailesiyle teknede tatil yapan Evcen, bikinili pozlarını yayınladı.

BEĞENİ YAĞIYOR

13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Fahriye Evcen, tatilinden kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Desenli bikinisiyle teknede peş peş pozlar veren Evcen, dalga emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken hamilelik kilolarını veren Evcen'in fiziği de tam not aldı.

İşte Fahriye Evcen'in tatil pozları...