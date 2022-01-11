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Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... - Son Dakika

Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...

11.01.2022 07:50

Başarılı teknik direktörü Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarının ayrılmasının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den paylaşımlar gecikmedi. Merve Terim babası için "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" derken Buse Terim de peş peşe aile fotoğrafları paylaştı.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, dün sabah saatlerinde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Fatih Terim arasında gerçekleşen 15 dakikalık toplantı sonrası yollar ayrılmıştı. Spor camiasında büyük yankı uyandıran ayrılığın ardından Merve Terim ve Buse Terim'den dikkat çeken paylaşımlar geldi.

"BENİM İÇİN ESKİSİNDEN DAHA GÜZELSİN"

Aralık 2017'de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı. Fatih Terim'in kızı Merve Terim, duygusal bir paylaşım yaptı. Merve Terim, babası Fatih Terim ve oğlu Yaman'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" dedi.

Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den paylaşımlar gecikmedi

Terim'in diğer kızı Buse Terim de herhangi bir açıklama yazmadan peş peşe babası ve kızlarıyla olan aile pozlarını paylaştı.

Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den paylaşımlar gecikmedi
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den paylaşımlar gecikmedi
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den paylaşımlar gecikmedi
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Fatih Terim, Merve Terim, Galatasaray, Buse Terim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... - Son Dakika
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