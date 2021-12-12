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Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz? - Son Dakika

Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz?

12.12.2021 10:12

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor sahasında BB Erzurumspor'u misafir etti. Maçın devre arasında İbrahim Erkal'ın "Canısı" şarkısı yüzünden kavga çıkmıştı. Ünlü sanatçıya edilen küfür sonrası Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma isyan etti. Acılı eş, "Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü. Kocaelispor taraftarı ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor ile Erzurumspor maçında İbrahim Erkal yüzünden kavga çıkmıştı. Maçın devre arasında İbrahim Erkal'ın 'Canısı' şarkısı çalınca, bazı taraftarların tepki gösterdiği iddia edilmişti. Dadaşlar taraftar grubu Twitter'dan, "Dün oynadığımız Kocaelispor maçında stadyum da çalınan İbrahim Erkal şarkısına 3-5 kendini bilmez çapulcunun yaptığı terbiyesizliği tabi ki Kocaelispor camiasına mal edemeyiz ama dün yaşananlar büyük Erzurumspor camiasını üzmüştür" diye yazdı.

"İBRAHİM ERKAL ONURUMUZDUR"

Erzurumspor'da Twitter hesaplarından "İbrahim Erkal onurumuzdur! O'na saygısızlık Erzurum'a saygısızlıktır. Canısı ve diğer tüm eserleriyle gurur duyduğumuz sanatçımız İbrahim Erkal, Erzurum var oldukça şarkılarıyla yaşayacaktır. Sevgisini kalbimize nakşettiğimiz ozanımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" diye yazdı.

Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti: Ölmüş insandan ne istediniz?

"YAPTIĞINIZ TERBİYESİZLİK"

İbrahim Erkal'ın eşi de Instagram'dan tepki gösterdi. Filiz Erkal, "Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü... Kocaelispor taraftarı ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba çok merak ediyorum. Tabii ki sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir şey yaparken düşünün ailesini, çocuklarını, sevenlerini empati yapın. Yaptığınız terbiyesizlik insanlık dışı davranıştır. Daha çok şey yazmak isterim de sizin gibiler onu da onur sayar" diyerek, tepki gösterdi.

Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti: Ölmüş insandan ne istediniz?

TARAFTAR HESABINDAN AÇIKLAMA

Kocaelispor taraftarı da Instagram'dan açıklama yaparak yapılan uygunsuz davranışı kınadı.

Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti: Ölmüş insandan ne istediniz?
Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti: Ölmüş insandan ne istediniz?
Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz?
Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz?

Erzurumspor Kulübü, İbrahim Erkal, Twitter, kavga, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz? - Son Dakika
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