Fransız model Marine el Himer, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Müslüman olduğunu açıkladı

Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, resmi Instagram hesabından Kabe'nin önünde çektiği fotoğrafını ve bir camide kelime-i şehadet getirdiği anlara ilişkin video paylaştı.

KABE'DE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI YAYINLADI

Videolu paylaşımında birkaç ay önce Müslüman olduğunu açıklayan El Himer, Kabe'nin önündeki çektiği fotoğraflara yer verdiği paylaşımında ise, "Bu anlar hayatımın en mutlu gününü gösteriyor. Tam o anda yaşadığım mutluluğun ve duyguların yoğunluğunu ifade edecek kadar güçlü bir kelime yok. Bu manevi yolculuk, bana rehberlik etmeye devam edecek. Desteğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hepinize çok teşekkürler" ifadelerini kullandı. El Himer, başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığını, herkesin özgürce hareket edebilmesinin temel bir hak olduğunu dile getirdi.