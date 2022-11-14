Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı! Görenler ikizi sandı

Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Son Nefesime Kadar gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde 2 yıldır aşk yaşadığı 30 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturdu. Evliliğiyle gündemden düşmeyen oyuncu, sosyal medya hesabından kız kardeşiyle fotoğraflarını paylaştı.

"AŞKIM, BEBEĞİM BENİM"

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşiyle art arda verdiği pozları yayınyalarak "Aşkım, bebeğim benim" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇETİ

İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Simülasyon gibi aynısınız" ve "Çok benziyorsunuz, ayırt edemedim" gibi yorumlar yaptı.