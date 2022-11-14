Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı! Görenler ikizi sandı - Son Dakika
Üye Girişi

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı! Görenler ikizi sandı

14.11.2022 14:25

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabından kız kardeşiyle çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. İki kardeşin birbirine olan benzerliği karşısında şaşkına dönen kullanıcılar, "Hangisinin İpek olduğunu anlayamadım" gibi yorumlar yaptı.

Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Son Nefesime Kadar gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde 2 yıldır aşk yaşadığı 30 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturdu. Evliliğiyle gündemden düşmeyen oyuncu, sosyal medya hesabından kız kardeşiyle fotoğraflarını paylaştı.

"AŞKIM, BEBEĞİM BENİM"

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşiyle art arda verdiği pozları yayınyalarak "Aşkım, bebeğim benim" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşiyle art arda pozlarını paylaştı

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇETİ

İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Simülasyon gibi aynısınız" ve "Çok benziyorsunuz, ayırt edemedim" gibi yorumlar yaptı.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşiyle art arda pozlarını paylaştı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşiyle art arda pozlarını paylaştı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşiyle art arda pozlarını paylaştı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşiyle art arda pozlarını paylaştı
YORUMLAR
500
Taksim'deki saldırıya ünlü isimler de lanet okudu! Alişan beddualar savurdu Taksim'deki saldırıya ünlü isimler de lanet okudu! Alişan beddualar savurdu Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu

Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı! Görenler ikizi sandı - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Beyoğlu'nu kana bulayan kadın teröristin kocası kılığındaki teröristle tekstil atölyesinde çalıştığı ortaya çıktı
15:07 Mbappe'den skandal! Rakip futbolcu ne yapacağını şaşırdı
14:32 İstiklal'i kana bulayan teröristin yanında yürüyen iki kadın İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi
14:26 MHP'den İstiklal'de bomba patlatan terörist için zehir zemberek sözler: İdam edilmeli, leşi yüreğimizi ancak soğutur
14:21 6'lı masadan bombalı saldırı sonrası ortak açıklama: Teröre geçit vermeyeceğiz
14:17 Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı! Görenler ikizi sandı
14:06 Polonya'nın milli kalecisi Dünya Kupası'ndan hemen önce feci şekilde sakatlandı
13:17 Corinthians'ta, Vitor Pereira dönemi sona eriyor! Kulüp başkanı son kararı resmen açıkladı
13:05 Bebeğini hain saldırıdan kurtarmaya çalışan baba dehşet anlarını anlattı! İşte yürek yakan o görüntünün perde arkası...
13:00 Kayseri'de korkunç olay! Yengesini baltayla öldürdü, vahşete şahit olan abisi de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 15:37:23. #1.12#
SON DAKİKA: Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı! Görenler ikizi sandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement