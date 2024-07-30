Haberler.com Youtube stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk olan manken Gizem Özdilli, babası hakkında çok bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.
Bir zamanlar podyuma damgasını vuran manken Gizem Özdilli, Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Babasının işi hakkında verdiği cevap herkesi şaşırttı. Özdilli, "Benim babam Yeşilçam'da 22 tane sinema filmi olan bir aktördü. Yeşilçam'da büyük yönetmenlerimiz bilir, hem de çok iyi aktörler ve sanatçılar ile film çekmiş. Ama o zaman takma isim var ya, Kerem Mertoğlu olarak gir bak Yeşilçam'a, 22 tane filmi var çok iyi isimlerle." dedi.
Mutlu bir aile hayatı yaşadığını anlatan Özdilli, babasının annesi için Yeşilçam'ı bıraktığını da açıkladı. "Babam annemle tanışınca annem ona 'Ya Yeşilçam ya ben' diyor. Babam dinlemiyor, annem ne yapıyor biliyor musun? Tası tarağı toplayıp Almanya'ya çalışmaya gidiyor. O gidince babam pes edip, 'Gel, bırakacağım her şeyi' diyor ve oyunculuğu bırakıyor. Ben aslında iyi bir aktörün kızıyım." dedi.
Son Dakika › Magazin › Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü - Son Dakika
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