Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü - Son Dakika
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Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü

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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan Gizem Özdilli, babası ile ilgili çok az kişinin bildiği gerçekleri anlattı. Babasının Yeşilçam'da 22 sinema filminin olduğunu açıklayan Özdilli, babasının takma isminin Kerem Mertoğlu olduğunu, çok iyi isimlerle film çektiğini ve babasının annesi için Yeşilçam'ı bıraktığını anlattı.

30.07.2024 10:11  Güncelleme: 10:31
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Haberler.com Youtube stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk olan manken Gizem Özdilli, babası hakkında çok bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

"BABAM, YEŞİLÇAM'DA 22 TANE SİNEMA FİLMİ OLAN BİR AKTÖRDÜ"

Bir zamanlar podyuma damgasını vuran manken Gizem Özdilli, Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Babasının işi hakkında verdiği cevap herkesi şaşırttı. Özdilli, "Benim babam Yeşilçam'da 22 tane sinema filmi olan bir aktördü. Yeşilçam'da büyük yönetmenlerimiz bilir, hem de çok iyi aktörler ve sanatçılar ile film çekmiş. Ama o zaman takma isim var ya, Kerem Mertoğlu olarak gir bak Yeşilçam'a, 22 tane filmi var çok iyi isimlerle." dedi.

Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü

"ANNEM BABAMA, 'YA YEŞİLÇAM YA BEN' DİYE SEÇENEK SUNMUŞ"

Mutlu bir aile hayatı yaşadığını anlatan Özdilli, babasının annesi için Yeşilçam'ı bıraktığını da açıkladı. "Babam annemle tanışınca annem ona 'Ya Yeşilçam ya ben' diyor. Babam dinlemiyor, annem ne yapıyor biliyor musun? Tası tarağı toplayıp Almanya'ya çalışmaya gidiyor. O gidince babam pes edip, 'Gel, bırakacağım her şeyi' diyor ve oyunculuğu bırakıyor. Ben aslında iyi bir aktörün kızıyım." dedi.

Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü

Gökay Kalaycıoğlu, Gizem Özdilli, Ünlüler, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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