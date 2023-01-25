Gökhan Çıra'dan bomba paylaşım! "Seni çok seven bir baban var" diyerek bebeğiyle poz verdi - Son Dakika
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Gökhan Çıra'dan bomba paylaşım! "Seni çok seven bir baban var" diyerek bebeğiyle poz verdi

25.01.2023 14:33

Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra geçtiğimiz günlerde yeni ilişkisini ilan eden Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından bomba bir paylaşıma imza attı. Baba olduğunu duyuran Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor, seni çok seven bir baban var" dedi. Çıra bebeğin annesiyle ilgili ise bilgi vermedi.

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, bir süredir ismini ve yüzünü gizli tuttuğu bir kadınla aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde parmağındaki yüzüğü paylaşarak evlilik kararı aldığını duyuran Gökhan Çıra, bu sefer de baba olduğunu söyleyerek kafa karıştırdı.

"HAYATIMA HOŞ GELDİN KIZIM"

Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra'nın kızının annesinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! 'Baba oldum' diyerek bebeğiyle poz verdi

EVLENECEĞİNİ DUYURMUŞTU

İsmini gizli tuttuğu bir kadınla aşk yaşayan Gökhan Çıra'nın 25 gün önce evlilik teklifi ettiği ileri sürülmüştü. Önceki akşam Instagram hesabından sevgilisiyle yüzüklü ellerini paylaşarak evleneceğini duyuran Çıra, "Evet dedi" notunu yazdı. Çıra'nın parmağında da yüzüğün olması ikilinin nişanlandığı iddiasına akıllara getirdi.

Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! 'Baba oldum' diyerek bebeğiyle poz verdi
Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! 'Baba oldum' diyerek bebeğiyle poz verdi
Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! 'Baba oldum' diyerek bebeğiyle poz verdi
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Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! 'Baba oldum' diyerek bebeğiyle poz verdi Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! 'Baba oldum' diyerek bebeğiyle poz verdi

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökhan Çıra'dan bomba paylaşım! 'Seni çok seven bir baban var' diyerek bebeğiyle poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökhan Çıra'dan bomba paylaşım! "Seni çok seven bir baban var" diyerek bebeğiyle poz verdi - Son Dakika
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