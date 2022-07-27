Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım - Son Dakika
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Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım

27.07.2022 10:06

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı "Asuman" karakteriyle şöhreti yakalayan 26 yaşındaki Hazal Çağlar, Instagram hesabından mini etekli pozlarını paylaştı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Dizinin sevilen oyuncuları da sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Dizide Asuman rolünü oynayan Hazal Çağlar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Instagram'da 279 bin takipçisi bulunan 26 yaşındaki Hazal Çağlar, hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor. Paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu son olarak turuncu mini eteğiyle verdiği bir pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Hazal Çağlar'ın dikkat çeken paylaşımları...

Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Hazal Çağlar, mini etekli pozuyla dikkatleri üzerine çekti
Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Hazal Çağlar, mini etekli pozuyla dikkatleri üzerine çekti
Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Hazal Çağlar, mini etekli pozuyla dikkatleri üzerine çekti
Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Hazal Çağlar, mini etekli pozuyla dikkatleri üzerine çekti
Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Hazal Çağlar, mini etekli pozuyla dikkatleri üzerine çekti
Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Hazal Çağlar, mini etekli pozuyla dikkatleri üzerine çekti
Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Hazal Çağlar, mini etekli pozuyla dikkatleri üzerine çekti
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Gönül Dağı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım - Son Dakika
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